Донька Олі Полякової вступила до американського вишу після декількох місяців навчання у Києві

Донька співачки Олі Полякової 18-річна Марія повідомила, що вступила до американського вишу.

Маша декілька місяців тому повернулася з Лондона, де навчалася майже рік, до України. У Києві дівчина вступила до музичної академії імені Чайковського. Тепер же, повідомила Маша Полякова, вона стала студенткою американського вишу.

"Я відрахувалася з англійського вишу, оскільки вступила до американського вишу Berklee College of Music на зимовий курс. Нам з однокурсницею дуже не подобалося навчання там, тому що дуже слабкий рівень. Ми провчилися 12 років у музичній школі. В нас великі знання були.. Вона поступила туди, їй прийшло підтвердження. І вона така: "Ну давай, ну поступи". І я теж подала документи і, врешті, вступила. Ще й з дуже гарною знижкою", - зізналася донька Полякової у проєкті "Ранок у великому місті".

Оля Полякова з донькою Марією / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова приголомшила, що після року стосунків розійшлася зі своїм бойфрендом Артуром. Дівчина приголомшила, як хлопець її використовував. Донька Полякової шокувала, що Артуру вона насправді не подобалася, а він переслідував корисливі цілі, зустрічаючись з нею.

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