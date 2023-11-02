Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про її стан: "Хворіє дуже тяжко"

Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – вперше за тривалий час розповіла про її стан здоров'я.

В Instagram у дівчини часто запитують про самопочуття мами. Анна майже не відповідає на такі запитання, однак цього разу зробила виняток. Донька Заворотнюк зізналася, її мамі не стало краще, вона досі тяжко хворіє.

Анастасія Заворотнюк із донькою / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна також зізналася, що відтоді, як в акторки діагностували онкозахворювання, їй досі тяжко про це говорити не лише в Мережі, а й навіть із близьким колом оточення.

"Хворіє дуже тяжко. Мені складно навіть у житті обговорювати цю тему, хоча й минуло п'ять років, у блогу також. Дуже болить у грудях", – зізналася Анна.

Допис доньки Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зазначимо, від середини серпня 2019 року Анастасія Заворотнюк припинила з'являтися в інформаційному просторі. Фани запідозрили, що щось сталося, однак рідні акторки не давали жодних коментарів. У ЗМІ почали пліткувати, що артистка тяжко хвора та навіть перебуває в реанімації. Лише в жовтні 2019 року рідні Заворотнюк підтвердили, що вона дійсно проходить курс лікування. Вже у травні 2020 року стало відомо, що в акторки діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк свого часу незаконно їздила до анексованого Криму, за що потрапила до бази "Миротворця". Донька акторки Анна про війну, яку в Україні розв'язала Росія, нічого не говорить. Щоправда, декілька разів дівчина писала, що хоче, аби скоріше настав мир.

Читайте також: