Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк відповіла на запитання про її самопочуття

Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк відповіла на запитання про її самопочуття

Також Ганна розповіла, чому не публікує спільних фото з мамою.

Донька акторки Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологією, розповіла шанувальникам про її самопочуття.

Модель та блогерка поспілкувалася з підписниками у сторіс своєї сторінки в Instagram і відповіла на їхні запитання. Одне з них було, як себе почуває її мама.

Ганна запевняє, що з артисткою все добре. Дівчина говорить, що Анастасія "справжній боєць".

Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Також у дівчини запитали, чому вона не публікує спільних фото з мамою. З її відповіді зрозуміло, що світлини вона не хоче показувати.

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"Спільні фото ми не будемо публікувати! Навіщо це робити?" - коротко відповіла Ганна.

Нагадаємо, у середині вересня 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані, у неї діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Родичі деякий час не коментували її стан, тільки через місяць у спеціально створеному акаунті підтвердили, що зірка дійсно проходила курс лікування. Водночас спростували те, що вона перебувала в комі й була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько розповіла про хворобу 6-місячного сина. Також артистка показала зворушливе відео з Лукою.

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