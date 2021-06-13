Донька онкохворої Заворотнюк прокоментувала надмірну цікавість сторонніх щодо її мами

Анна зізналася, що інколи хоче стати невидимою.

Дочка онкохворої акторки Анастасії Заворотнюк Анна, у якої після хвороби мами також почалися проблеми зі здоров'ям, прокоментувала надмірну цікавість сторонніх щодо знаменитості.

На сторінці в Instagram дівчина опублікувала допис, у якому зізналася, що їй дивно, коли багато людей навколо знають про те, що відбувається у її житті. Втім, більше Анну обурюють запитання зовсім незнайомих людей. Зокрема, Заворотнюк пригадала інцидент, який стався у лікарні.

"На тижні була у лікаря, просто обстеження. Дві жінки лікарки в кабінеті. У місці, де ти взагалі не чекаєш жодних особистих питань, починається. "А це правда, що пишуть? А те, а се? Ой, я прямо плакала, коли дізналася". Коли дізналася, плакала я", – розповіла Анна.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

Донька зірки додала, що розуміє, коли ще запитують друзі, зазначивши, що дуже вдячна за те, що вони майже і не запитують, а якщо і роблять це, то тактовно.

"Але коли абсолютно незнайомі люди, починають запитувати. Питання, які мені незручно навіть озвучити вам, я почуваюся мавпочкою в клітці. Але моє життя - не цирк. Я закрита людина і була б моя воля, я б абсолютно все зберігала в собі, мені так легше. Часом просто хочеться стати невидимкою", – написала вона.

Нагадаємо, не так давно повідомлялося, що стан здоров'я Анастасії Заворотнюк різко погіршився через загострення раку мозку. Про діагноз акторки стало відомо після народження дочки, 2019 року.

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