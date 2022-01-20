Донька онкохворої Заворотнюк розізлилась через запитання, про стан здоров'я мами

Деякі прихильники акторки бувають надто нетактовними.

У доньки онкохворої акторки Анастасії Заворотнюк – Анни – часто запитують про стан здоров'я її мами.

Хоча дівчині й боляче відповідати на запитання, втім, зазвичай Аня таки розповідає про те, як почувається артистка.

Проте, іноді прихильники бувають надто нетактовними. Загалом, доньку Заворотнюк розізлило запитання, чи є у її мами шанс вижити.

"От наче ж людина зла не бажає. Але мізків не вистачає не ставити такі запитання, які ранять. Хвилюється дуже, не те, що я", - відповіла засмучена донька артистки.

Донька онкохворої Заворотнюк розізлилась через запитання про її маму / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Нагадаємо, у середині вересня 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані, у неї діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Рідні артистки деякий час не коментували її стан, лише за місяць у спеціально створеному акаунті підтвердили, що зірка дійсно проходила курс лікування. Водночас спростували те, що вона перебувала в комі і була підключена до апарату штучної вентиляції легень. У травні 2020-го діагноз зірки — гліобластома — офіційно підтвердили.

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