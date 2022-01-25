Донька онкохворої Заворотнюк відповіла на чутки про те, що її мама втратила мову

Донька онкохворої Заворотнюк відповіла на чутки про те, що її мама втратила мову

Дівчина поспілкувалася з прихильниками.

Донька онкохворої акторки Анастасії Заворотнюк – Анна – вирішила відповісти на запитання своїх підписників.

В Instagram-stories у неї часто запитують про її маму. Зокрема, у неї поцікавилися, чи правда те, що акторка втратила мову.

До слова, останнім часом журналісти активно писали про те, що Анастасія втратила можливість розмовляти.

Втім, Анна запевнила, що це неправда. Її мама й надалі може розмовляти.

"Це чергова маячня журналістів", - відповіла на запитання Анна.

Донька онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла про її стан / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Зауважимо, не так давно друг Анастасії, режисер Анатолій Демидов розповів, який вигляд артистка зараз має. Так, він поділився, що Заворотнюк сильно погладшала, втратила волосся та пересувається на візку. Він додав, що дзеркало акторці намагаються не давати, аби її не засмучувати.

Нагадаємо, у середині вересня 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Анастасія Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані, у неї діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Рідні артистки деякий час не коментували її стан, лише за місяць у спеціально створеному акаунті підтвердили, що зірка дійсно проходила курс лікування. Водночас спростували те, що вона перебувала в комі і була підключена до апарату штучної вентиляції легень. У травні 2020-го діагноз зірки — гліобластома — офіційно підтвердили.

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