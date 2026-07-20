Донька Павла Зіброва порвала з нареченим після майже 10 років стосунків: співак здивував причиною

Діана Зіброва з колишнім нареченим / © facebook.com/shansovik

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Донька українського співака Павла Зіброва — Діана — розійшлась із нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком.

Про це розповів сам виконавець на проєкті «Наодинці з Гламуром». Артист підтвердив, що в особистому житті Діани дійсно стались кардинальні зміни. Наразі вона не в стосунках та цілком вільна. Павло Зібров вважає, що це пішло Діані на користь. За його словами, донька змінилась в кращий бік.

«Він розтворився та полетів кудись. Ну, десь він пропав. Його немає. Діана у нас вільна, молода, красива, на 25 кілограм схудла, а кавалер, мабуть, тормозив з цим, що вона була повненька. Кавалер зник, і вона стала просто модель», — поділився артист з Анною Севастьяновою.

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Діана Зіброва з колишнім нареченим / © facebook.com/shansovik

Павло Зібров також і озвучив причини розриву. Співак говорить, що Андрій Іщенко висунув Діані такі умови, які були для неї не прийнятні і на які вона не могла погодитися. Тож, донька виконавця вирішила поставити крапку в цих стосунках. Що саме за умови, артист не розкриває, але одна з них — це зміна прізвища.

«Вона переживала, що з кавалером довелося розбігтися. Там були певні вимоги від кавалера, неприйнятні для неї. Вона сказала, що не може прийняти ті умови, які він ставить. Таке пробачати неможна. Я не буду розказувати, які вимоги, але це досить серйозне. Наприклад, прізвище треба поміняти. Пережили і пішли далі», — пояснив артист.

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Зазначимо, Діана Зіброва почала зустрічатися з Андрієм Іщенком, коли їй було 19 років. Спочатку між ними була дружба, яка переросла в стосунки. Відомо, що парочка 2021 року заручилась, однак з весіллям не квапилась. А це ж Павло Зібров оголосив, що вони вже не разом. Коли саме Діана та Андрій розірвали стосунки — точно невідомо.

Про зміни в особистому житті доньки Павло Зібров розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром», що виходить на YouTube-каналі «ТСН Гламур». Незабаром відбудеться прем’єра нового випуску. Стежте за новинами та не пропускайте гарячі ексклюзивні зізнання зірок шоубізнесу.

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Нагадаємо, за останній час донька Павла Зіброва кардинально схудла. Діана позбулась понад 20 кг і на фото до та після показувала, як змінилась.

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