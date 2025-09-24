Донька Павла Зіброва приголомшила схудненням на 20 кг за літо і розкрила, як їй це вдалося

Павло Зібров із донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Донька українського співака Павла Зіброва – Діана – приголомшила схудненням на 20 кілограм усього за три місяці.

Дівчина говорить, що була в різних формах, але при цьому завжди подобалася собі. Проте влітку Діана розпочала процес схуднення. Спочатку вага ставала меншою через стрес. Та врешті донька виконавця застосувала здоровий підхід до схуднення. Дівчина контролювала харчування, їла велику кількість зелені, білка та корисних жирів, а також більше рухалася – плавання та швидка ходьба.

У Діани є ще деякі секрети. Як зізналась дівчина виданню ТаблоID, вона робила масажі сухою щіткою, приймала контрастний душ і щоденно зволожувала тіло. Після такого схуднення результат тримається і кілограми не повертаються.

Реклама

Павло Зібров із донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Я була в різних формах і завжди любила себе. Головне - це здоров'я та ваше самопочуття. За це літо схудла на 20 кг: спочатку через стрес, а потім — усвідомлено, завдяки харчуванню й руху. Зараз моя формула: тарілка з великою кількістю зелені + білки + здорові жири (вуглеводів їм небагато); відрізняти голод від спраги; плавання, швидка ходьба; масаж сухою щіткою, контрастний душ, ендосфера/стратосфера; щоденне зволоження тіла. Тепер результат тримаю й додаю тренування з пілатесу для тонусу", - зізналась Діана.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук схудла на вісім кілограмів. Артистка вже похизувалася фігурою в спідньому і розкрила, як їй вдалося позбутися зайвої ваги.