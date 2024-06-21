Донька Павла Зіброва публічно звернулася до тата й показала сюрприз, який підготувала для нього

Сьогодні, 21 червня, українському співакові Павлу Зіброву виповнюється 67 років.

У цей святковий день артист отримує чимало привітань від колег і друзів. Також свої щирі побажання й подяку висловила його донька Діана, яка до того ж є піарницею зірки. Зокрема, вона поринула у чудові спогади з татом і зазначила, що за весь час вони здолали чимало випробувань.

"З кожним роком я росту біля тебе як індивідуальна одиниця суспільства, як експерт в своїй сфері. Я почуваюсь дуже щасливою мати таку надзвичайну родину! Дякую тобі за віру в мене, підтримку, мій особистий ріст, за те що приносиш у моє життя яскраві фарби. Я неймовірно рада, що ти не тільки тато, а й друг, наставник, радник, керівник, слухач, учитель а деколи й учень", - зворушливо звернулася до тата Діана.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Донька іменинника побажала зірковому татові щасливих довгих років життя у мирі, творчості та коханні.

"Я тебе дуже сильно люблю і хочу побажати, щоб ти зберігав в собі якомога довше ту внутрішню теплоту, щедрість та любов до нас та до всього навколо, силу та жагу до життя, до відкриття та пізнання нового; ділився своїм почуттям гумору та світлими думками, запалював серця своєю музикою, вселяв віру та надію у світле майбутнє нашої країни. Дай Боже, щоб всі твої мрії та плани здійснились і ми всі вільно могли дихати, жити, творити в нашій квітучій мирній Україні!", - додала Діана.

Також Павло Миколайович показав, який сюрприз підготували для нього дружина Марина та Діана. Зокрема, родина прикрасила будинок кульками та квітами.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька також відсвяткувала день народження і показала, як у Львові відпочиває зі своїм коханим-воїном.

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