Донька Павла Зіброва публічно звернулася до тата й показала сюрприз, який підготувала для нього

Співак святкує 67-річчя.
Сьогодні, 21 червня, українському співакові Павлу Зіброву виповнюється 67 років.
У цей святковий день артист отримує чимало привітань від колег і друзів. Також свої щирі побажання й подяку висловила його донька Діана, яка до того ж є піарницею зірки. Зокрема, вона поринула у чудові спогади з татом і зазначила, що за весь час вони здолали чимало випробувань.
"З кожним роком я росту біля тебе як індивідуальна одиниця суспільства, як експерт в своїй сфері. Я почуваюсь дуже щасливою мати таку надзвичайну родину! Дякую тобі за віру в мене, підтримку, мій особистий ріст, за те що приносиш у моє життя яскраві фарби. Я неймовірно рада, що ти не тільки тато, а й друг, наставник, радник, керівник, слухач, учитель а деколи й учень", - зворушливо звернулася до тата Діана.
Донька іменинника побажала зірковому татові щасливих довгих років життя у мирі, творчості та коханні.
"Я тебе дуже сильно люблю і хочу побажати, щоб ти зберігав в собі якомога довше ту внутрішню теплоту, щедрість та любов до нас та до всього навколо, силу та жагу до життя, до відкриття та пізнання нового; ділився своїм почуттям гумору та світлими думками, запалював серця своєю музикою, вселяв віру та надію у світле майбутнє нашої країни. Дай Боже, щоб всі твої мрії та плани здійснились і ми всі вільно могли дихати, жити, творити в нашій квітучій мирній Україні!", - додала Діана.
Також Павло Миколайович показав, який сюрприз підготували для нього дружина Марина та Діана. Зокрема, родина прикрасила будинок кульками та квітами.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька також відсвяткувала день народження і показала, як у Львові відпочиває зі своїм коханим-воїном.
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