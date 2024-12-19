Донька Павла Зіброва розповіла про роботу на батька та розсекретила розмір своєї зарплати

Донька народного артиста України Павла Зіброва розповіла про роботу на батька та зізналась, яку зарплату він їй виплачує.

Вже чотири роки Діана працює разом із зірковим татом. Дівчина займається різними сферами діяльності. Зокрема, донька артиста є його піарницею, SMM-менеджеркою, відповідає за знімання кліпів, монтує відео, планує зустрічі та інше. Як говорить Діана в інтерв'ю Oboz.ua, їм комфортно разом працювати і вони розуміють одне одного. А долучилася донька Павла Зіброва до команди зіркового батька після закінчення магістратури у виші. Тоді саме почалася пандемія коронавірусу, і знайти роботу було не так легко, тож артист запропонував Діані зайняти місце менеджера, який тільки-но звільнився.

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"У його команді я вже чотири роки. Після закінчення вишу мріяла працювати на одному з телеканалів журналісткою. Магістратуру закінчувала саме за спеціалізацією "Міжнародна журналістика". Але почався ковід, згодом відбулося скорочення в штатах телеканалів, зокрема, багато хто з моїх друзів у той час втратив роботу. І тут у мене почалася паніка: що робити? І саме тоді Павло Миколайович запропонував мені приєднатися до його команди", - поділилася Діана.

Звичайно, Павло Зібров виплачує доньці зарплату. За словами Діани, щомісяця виходить різна сума. Є ставка та відсоток. Зокрема, надбавку до зарплати дівчина отримує з рекламних інтеграцій, додаткових проєктів, за режисерську роботу та підготовку відео. Діана не стала розкривати точної суми, яку заробляє щомісяця. Однак дівчина зізнається, що це понад 50 тисяч гривень.

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Тато підвищував її (зарплату – прим. ред.), мабуть, уже разів три. Але, чесно кажучи, я не можу сказати, що в мене щомісяця виходить одна і та сама сума. Є певна ставка, а вже далі додається інше. Напрацьовую собі рекламні інтеграції – звідти беру відсоток. Якщо якісь додаткові проєкти – також. Знімаю для тата відео – режисерська робота теж окремо оплачується. Накидаю ці суми в розрахунках. Тато ніколи не сперечається. Ми вміємо розділяти: тут родинні стосунки, а це вже робочі", - розсекретила Діана.

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