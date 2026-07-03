Донька Павла Зіброва схудла на 23 кіло і на фото до та після порівняла, як змінилась

Павло Зібров із донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Донька українського співака Павла Зіброва — Діана – ефектно схудла на 23 кілограми.

Про це артист розповів на проєкті «Наодинці з Гламуром». Зокрема, Діана серйозно взялась за свій зовнішній вигляд. Дівчина почала худнути і, як розповів Павло Зібров, позбулася 23 кілограмів.

Співак вже й розкрив, як його доньці вдалося досягнути таких кардинальних змін. Артист говорить, що Діана просто стала значно менше їсти. Окрім того, в неї режимне харчування. Зокрема, у Діани лише два приймання їжі на день — в обід та о 19:00.

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«На 23 кг схудла. Ми їх віддали! Вони були зайвими у нас, ми просто їх подарували! Вона взялась за себе, вона закрила рот і сказала "все"! У неї немає сніданку о восьмій годині. У неї перший сніданок — це о 12:00-13:00, другий — о 19:00. Вона перейшла на дворазове харчування», — поділився співак з Анною Севастьяновою.

Діана Зіброва до та після схуднення / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Нагадаємо, нещодавно 64-річна акторка Лариса Руснак розкрила, як схудла на сім кіло. На такі зміни артистка наважилась задля вистави, під час якої вона з’являється на сцені майже оголеною. До речі, знаменитість також здивувала, як погодилась на такий пікантний експеримент.

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