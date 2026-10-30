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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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352
Час на прочитання
2 хв

"Голос країни-14": 17-річна донька переможця шоу після невдачі повернулася — чим здивує учасниця

17-річна Анна Клименко вже брала участь у «Голосі. Діти», однак тоді тренери не повернули до неї крісла. Тепер дівчина вирішила знову випробувати свої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Анна та Олександр Клименко

Анна та Олександр Клименко / © Голос Країни

17-річна Анна Клименко, донька переможця сьомого сезону «Голосу країни» Олександра Клименка, знову спробує підкорити вокальне шоу. Цього разу дівчина вийде на сцену дорослого проєкту після попередньої невдалої спроби в «Голосі. Діти».

Анна родом із Березані та вже має досвід участі у вокальних конкурсах. Кілька років тому вона співала на сцені «Голос. Діти», однак тоді жоден із тренерів не розвернув до неї крісло. Проте дівчина не відмовилася від мрії про музику: після цього досвіду вона продовжила працювати над вокалом і вирішила спробувати свої сили знову.

Цікаво, що цього разу Анна не поспішала розповідати рідним про участь у проєкті. Батьки дізналися про її рішення вже після того, як вона успішно пройшла кастинг. Вони зраділи новині та підтримали доньку.

Анна Клименко / © Голос Країни

Анна Клименко / © Голос Країни

На появу 17-річної учасниці звернули увагу й тренери. Зокрема, MONATIK зауважив, що на шоу приходить нове покоління вокалістів.

А Тіна Кароль, яка свого часу була тренеркою батька Анни, відзначила її зовнішню схожість із ним.

«Ти дуже схожа на свого тата. Пишаємося, що такий голос є в нашому шоу. Кожен талант потребує кропіткої праці. У цьому і є місія — розвивати його», — сказала співачка.

Анна та Олександр Клименко / © Голос Країни

Анна та Олександр Клименко / © Голос Країни

Побачити виступ Анни Клименко можна буде у другому випуску сліпих прослуховувань «Голосу країни-14». Епізод вийде вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна та на Netflix в Україні.

Нагадаємо, нещодавно син священника змусив тренерів аплодувати на "Голос країни-14"стоячи й боротися за нього.

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