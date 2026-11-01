Донька переможця "Голосу країни" розвернула одразу чотири крісла неймовірним виступом

Олександр та Анна Клименки / © Голос Країни

Реклама

Наступна учасниця не змусила на себе довго чекати. На сцену «Голосу країни-14» вийшла 17-річна Ганна Клименко.

У дівчини є своя історія, пов’язана з проєктом. По-перше, вона донька священника Олександра Клименка, який переміг на «Голосі країни-7». По-друге, Ганна вже намагалась потрапити на проєкт, але «Голос.Діти». Щоправда, тоді тренери не розвернули до неї своїх крісел.

Реклама

Тоді для Ганни це стало стимулом удосконалювати свої вокальні вміння. Минули роки, вона знову повернулась на проєкт. Цього разу Клименко виконала пісню One Day і не залишила зіркових наставників байдужими. Спочатку Артем Пивоваров натиснув червону кнопку, а далі Тіна Кароль, яка не хотіла втрачати таку учасницю, Наталія Могилевська та MONATIK.

Реклама

Ганна Клименко / © Голос Країни

Перед Ганною постав складний вибір, до кого ж піти. Артем Пивоваров наполягав, що він першим розгледів талант, Тіна Кароль закликала піти стопами тата, Наталія Могилевська тиснула на те, що вони знайомі до шоу, а MONATIK швиденько намалював плакат, де пропонував обрати саме його.

«Ти нещодавно виступала зі мною на великій сцені. Це був випускний естрадно-циркової академії, 200 людей на сцені, і ти була одна з них. Така академія, як наша, такої іншої ніде немає у світі. Ти зі мною із однієї родини. Приходь до мене, будимо вчитися далі. Моя команда для тебе відкрита», — наполягала Наталія Могилевська.

Ганна уважно вислухала всіх тренерів та вирішила творити власну історію. Тож, вокалістка обрала команду «головного ритмолова країни» — Дмитра Монатіка. Дівчина пояснила свій вибір тим, що останнім часом слухала пісні MONATIK, і вони викликали в неї мурахи шкірою.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Реклама

Нагадаємо, на сцені «Голосу країни-14» виступив перший дует, який складається з сестер Дарини та Юлії. Дівчата змусили MONATIK піднятися на сцену та співати з ними в унісон.

Новини партнерів