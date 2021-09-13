Донька покійного Пола Вокера показала архівне фото батька у його день народження

Донька покійного Пола Вокера показала архівне фото батька у його день народження

Актору б виповнилося 40 років.

Донька покійної зірки "Форсажу" Пола Вокера Мідоу Вокер вшанувала пам'ять свого батька.

Так, вчора, 12 вересня, рідній людині Мідоу виповнилося б 40 років. На сторінці в Instagram донька опублікувала архівний знімок, на якому вона зображена ще геть зовсім крихітною дівчинкою. На фото усміхнений Пол тримає свою маленьку донечку на руках.

Пол Вокер з донькою / instagram.com/meadowwalker

"З днем народження, тату, кохаю тебе", - зворушила своїм зверненням до тата Мідоу.

Зазначимо, Пол Вокер став популярним завдяки ролі Брайана О'Коннора в фільмах "Форсаж". Актор встиг знятися в декількох частинах франшизи, однак його життя трагічно обірвалося. 30 листопада 2013 року актор загинув в автокатастрофі разом зі своїм другом.

Коли Пол Вокер помер, його доньці, Мідоу, було лише 15 років.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська вшанувала пам’ять покійного батька у його день народження. В'ячеславу Сумському цього року виповнилося б 87 років.

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