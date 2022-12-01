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Донька покійного Пола Вокера показала архівне фото з батьком: "Дев'ять років без тебе"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Донька покійного Пола Вокера показала архівне фото з батьком: "Дев'ять років без тебе"

Пол Вокер / Фото: Associated Press

Мідоу вшанувала пам'ять покійного батька, якого не стало дев'ять років тому.

Донька покійної зірки "Форсажу" Пола Вокера, Мідоу Вокер, показала архіве фото з батьком, яке було зроблене, коли вона була ще зовсім маленькою.

Зокрема, дівчина вшанувала пам'ять покійного тата, якого не стало 30 листопада 2013 року.  Мідоу вирішила у роковини смерті батька опублікувати у фотоблогу архівне дитяче фото.

На знімку Пол Вокер зображений разом з маленькою донькою у боулінгу, тато вчив Мідоу правильно влучати кулею у кеглі.

Пол Вокер з донькою / © instagram.com/meadowwalker
Пол Вокер з донькою / Фото: instagram.com/meadowwalker

"Дев'ять років без тебе. Я тебе дуже сильно люблю, мій янголе", - зворушливо звернулася до тата Мідоу.

Зазначимо, життя Пола Вокера трагічно обірвалося 30 листопада 2013 року, коли він потрапив у жахливу аварію разом зі своїм товаришем. На момент смерті батька Мідоу Вокер було лише 15 років.

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Дата публікації
Перегляди
420
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