Донька покійного Пола Вокера у роковини його смерті показала архівне фото з батьком

Донька покійного Пола Вокера у роковини його смерті показала архівне фото з батьком

Актора не стало 30 листопада 2013 року.

Донька покійної зірки "Форсажу" Пола Вокера, Мідоу Вокер, вшанувала пам'ять свого батька.

Так, сьогодні, 30 листопада, роковини смерті актора. Його донька Мідоу цього дня опублікувала у своєму Instagram архівне фото, на якому зображена ще зовсім маленькою разом зі своїм татом. На знімку Пол обнімає усміхнену донечку та цілує у щічку.

Також Мідоу розчулила зверненням до свого покійного тата. Дівчина зазначила, що їй не вистачає батька, також вона сумує за ним.

Пол Вокер з донькою / instagram.com/meadowwalker

"Безмежно люблю і сумую. Сьогодні, як і кожного дня, я вдячна, що ти дав мені життя та любов. І ти мій найкращий друг", - зворушливо звернулася до Пола Мідоу.

Зазначимо, Пол Вокер став популярним завдяки ролі Брайана О'Коннора в фільмах "Форсаж". Актор встиг знятися в декількох частинах франшизи, однак його життя трагічно обірвалося. 30 листопада 2013 року актор загинув в автокатастрофі разом зі своїм другом.

Коли Пол Вокер помер, його доньці, Мідоу, було лише 15 років.

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