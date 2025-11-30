Донька покійного Пола Вокера у роковини його смерті довела до зліз зверненням до нього

Пол Вокер / © Associated Press

Донька зірки "Форсажу", голлівудського актора Пола Вокера, який трагічно загинув у ДТП, довела до сліз зверненням до покійного батька.

30 листопада роковини смерті артиста. Пол Вокер трагічно загинув у ДТП. Зірки Голлівуду не стало рівно 12 років тому. Донька актора – модель Мідоу Вокер – вшанувала пам'ять покійного тата, який помер, коли їй було всього 15 років.

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

У своєму Instagram дівчина присвятила допис тату. Мідоу опублікувала їхні спільні архівні фото, які були зроблені, коли вона була ще зовсім маленькою. На знімках тато вітав донечку з днем народження. Також модель залишила щемливе звернення до батька. Мідоу зазначила, що вже 12 років живе без нього. Та любов до рідної людини ніколи не зникне з її серця.

"12 років без тебе…Я любитиму тебе завжди", - звернулась до тата Мідоу.

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

Зазначимо, Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Актор потрапив у жахливу ДТП на спортивному автомобілі, за кермом якого був його давній приятель. Відомо, що водій значно перевищив допустиму швидкість та не впорався з керуванням. Від отриманих травм друг Вокера загинув одразу, а сам актор внаслідок важких опіків. До слова, внаслідок ДТП спорткар вибухнув.

