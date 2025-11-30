ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
1 хв

Донька покійного Пола Вокера у роковини його смерті довела до зліз зверненням до нього

Мідоу Вокер також поділилася їхніми архівними світлинами.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Пол Вокер

Пол Вокер / © Associated Press

Донька зірки "Форсажу", голлівудського актора Пола Вокера, який трагічно загинув у ДТП, довела до сліз зверненням до покійного батька.

30 листопада роковини смерті артиста. Пол Вокер трагічно загинув у ДТП. Зірки Голлівуду не стало рівно 12 років тому. Донька актора – модель Мідоу Вокер – вшанувала пам'ять покійного тата, який помер, коли їй було всього 15 років.

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

У своєму Instagram дівчина присвятила допис тату. Мідоу опублікувала їхні спільні архівні фото, які були зроблені, коли вона була ще зовсім маленькою. На знімках тато вітав донечку з днем народження. Також модель залишила щемливе звернення до батька. Мідоу зазначила, що вже 12 років живе без нього. Та любов до рідної людини ніколи не зникне з її серця.

"12 років без тебе…Я любитиму тебе завжди", - звернулась до тата Мідоу.

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

Пол Вокер із донькою / © instagram.com/meadowwalker

Зазначимо, Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Актор потрапив у жахливу ДТП на спортивному автомобілі, за кермом якого був його давній приятель. Відомо, що водій значно перевищив допустиму швидкість та не впорався з керуванням. Від отриманих травм друг Вокера загинув одразу, а сам актор внаслідок важких опіків. До слова, внаслідок ДТП спорткар вибухнув.

Нагадаємо, нещодавно помер український музикант Лесик, справжнє ім'я якого Олег Турко. Подруга артиста назвала причину його смерті.

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie