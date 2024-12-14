Донька покійної Заворотнюк вагітна первістком і показала фото з округлим животиком

Донька покійної російської акторки Анастасії Заворотнюк, блогерка та модель Анна повідомила про вагітність.

Про цю новину 28-річна Анна повідомила у своєму фотоблогу. Вона вперше за тривалий період з'явилася в Instagram і у публікації показала серію фото, де позує на пляжі. На зображенні майбутня мама постає в обтислому боді, який підкреслює її тендітний стан.

"Дуже хвилююся ділитися цією новиною, але відчуваю, що вже не в змозі не розповісти вам причину тривалої відсутності в соцмережах. Дуже чекаємо на тебе", - написала Анна Заворотнюк.

Анна Заворотнюк вагітна / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк вагітна / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

До слова, донька покійної зірки не афішує своє особисте життя. Відомо, що блогерка здебільшого проживає в Дубаї. Хто ж достеменно став батьком дитини – невідомо. Проте Анна ще 2021 року натякала, що її серце вже давно зайняте й вона одружена з чоловіком, з яким познайомилася під час навчання в США.

Тим не менш, у коментарях юзери вітають модель із майбутнім поповненням у родині та бажають легкої вагітності.

Нагадаємо, мама Анни, акторка Анастасія Заворотнюк померла наприкінці травня 2024 року. Зірка серіалу "Моя прекрасна Няня" пішла з життя в лікарні, де боролася зі злоякісною пухлиною головного мозку четвертої стадії.

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