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Донька Пола Вокера на 10 рік після смерті батька зворушила їхнім архівним відео

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Донька Пола Вокера на 10 рік після смерті батька зворушила їхнім архівним відео

Мідоу Вокер / Фото: Associated Press

Мідоу довела прихильників до сліз.

Донька американського актора Пола Вокера, модель і акторка Мідоу розчулила архівними щасливими кадрами з покійним татом.

Актора не стало десять років тому. З цієї нагоди 25-річна модель вирішила опублікувати архівне відео у своєму фотоблогу. Зокрема, у ролику донька Вокера без попередження заходить до туристичного автобуса та вітає батька з днем народження. Зірка фільму "Форсаж" злякався від такої несподіваної появи рідної людини. У моменті їх аж надто перехоплювали радісні емоції, тому вони одразу поринули в обійми одне одного.

"10 років без тебе… Завжди люблю тебе", – зазначила Мідоу Вокер.

Донька Пола Вокера розчулила архівними кадрами з покійним татом

Донька Пола Вокера розчулила архівними кадрами з покійним татом

У коментарях під публікацією шанувальники висловили свої співчуття та підтримали акторку за допомогою смайликів у формі сердечок. Цікаво, що чоловік доньки Вокера також залишив свій коментар під дописом, написавши, що "завжди усміхається" Полу.

Зазначимо, що Пол Вокер загинув в автокатастрофі 2013 року. На момент смерті знаменитості його єдиній доньці виповнилося лише 15 років. Мідоу часто ділиться спогадами про батька та показує архівні фото й відео.

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Дата публікації
Перегляди
278
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