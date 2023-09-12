Донька Пола Вокера розчулила зверненням до покійного батька у його день народження

Донька американського актора Пола Вокера – Мідоу – вшанувала пам'ять покійного батька у його день народження.

Так, 12 вересня знаменитість міг би святкувати ювілей. Полу Вокеру виповнилося б 50 років, якби не моторошна аварія, яка забрала його життя. Донька актора не забуває про пам'ятні дати та вшановує пам'ять покійного тата.

У своєму Instagram Мідоу опублікувала архівний кадр із батьком та зворушливо до нього звернулася. Донька актора зазначила, що неабияк сумує за ним. Мідоу написала, що батько назавжди залишиться в її пам'яті, як найдобріша й найтурботливіша людина.

Пол Вокер із донькою / Фото: instagram.com/meadowwalker

"Вітаю з днем народження мого ангела-охоронця. Дякую тобі за твою любов, наставництво, дружбу, сонячне світло і за те, що ти вчив мене бачити всю красу світу. Ти найдобріша, найскромніша, щедра й турботлива душа, яку я знаю. Ти навчив мене в дитинстві завжди ставитися до всіх з повагою, творити добро і піклуватися про нашу планету. Я люблю тебе і сумую кожен день", - написала Мідоу.

Зазначимо, життя Пола Вокера трагічно обірвалося 30 листопада 2013 року. Актора не стало внаслідок моторошної аварії, яка сталася у штаті Каліфорнія. Пол Вокер загинув одразу на місці ДТП.

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