Донька Пола Вокера зворушила архівним фото з покійним батьком

Донька американського актора Пола Вокера – Мідоу – показала архівне фото з татом.

Зокрема, модель в Instagram-stories опублікувала знімок, де зображена з батьком ще зовсім маленькою. На фото зірка фільму "Форсаж" навчає свою маленьку донечку грати в боулінг.

Пол Вокер з донькою / Фото: instagram.com/meadowwalker

Загалом, Пола Вокера не стало дев'ять років тому. Його донька Мідоу, якій на момент трагічної загибелі тата було лише 15 років, час від часу ділиться спогадами з покійним актором та показує архівні фотознімки. Нещодавно модель вшанувала пам'ять покійного Пола Вокера в його роковини.

Нагадаємо, Пол Вокер трагічно загинув 30 листопада 2013 року унаслідок автокатастрофи. Актор разом зі своїм другом потрапив в аварію. Роджер Родас, який був за кермом спорткара, значно перевищив швидкість та не впорався з кермуванням. Обидва чоловіки загинули на місці.

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