- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1129
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Полякової після розлуки возз’єдалася з чоловіком у США й показала його нову зачіску
Іноземець зворушливо звернувся до дружини й зробив зізнання.
Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Маша Полякова, після поїздки до України повернулася до чоловіка Едена Пассареллі у США.
У фотоблогу Маша поділилася кадрами їхнього сімейного відпочинку разом із домашнім улюбленцем. Також не можна не помітити зміни в зовнішності Едена — він позбувся довгого волосся і зробив коротку стрижку.
Сам чоловік теж публічно висловив свої почуття до дружини. У сториз він опублікував її фото та зворушливо зізнався, що неймовірно щасливий знову бути поруч із коханою.
«Я одержимий цією дівчиною. Щасливий нарешті бути вдома», — написав Еден.
Тим часом Маша натякнула, що повернулася до США не з порожніми руками. У сториз вона показала чоловіка, який із нетерпінням чекає, поки дружина дістане з валізи подарунки, привезені з України.
До слова, вже зовсім скоро подружжя святкуватиме першу річницю шлюбу. Маша та Еден одружилися минулого літа у США без присутності батьків нареченої. Блогерка неодноразово наголошувала, що їхній шлюб не був пов'язаний з оформленням американського громадянства.
Наприкінці минулого року Еден вперше приїхав до України та познайомився з родиною дружини. Після зустрічі Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський тепло відгукувалася про зятя, зазначивши, що він справив на неї дуже приємне враження.