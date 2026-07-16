Донька Полякової після розлуки возз’єдалася з чоловіком у США й показала його нову зачіску

Маша Полякова з чоловіком Еденом / © instagram.com/mashapolyakova

Реклама

Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Маша Полякова, після поїздки до України повернулася до чоловіка Едена Пассареллі у США.

У фотоблогу Маша поділилася кадрами їхнього сімейного відпочинку разом із домашнім улюбленцем. Також не можна не помітити зміни в зовнішності Едена — він позбувся довгого волосся і зробив коротку стрижку.

Сам чоловік теж публічно висловив свої почуття до дружини. У сториз він опублікував її фото та зворушливо зізнався, що неймовірно щасливий знову бути поруч із коханою.

Реклама

«Я одержимий цією дівчиною. Щасливий нарешті бути вдома», — написав Еден.

Маша Полякова з чоловіком Еденом / © instagram.com/edenpassarelli

Маша Полякова / © instagram.com/edenpassarelli

Тим часом Маша натякнула, що повернулася до США не з порожніми руками. У сториз вона показала чоловіка, який із нетерпінням чекає, поки дружина дістане з валізи подарунки, привезені з України.

До слова, вже зовсім скоро подружжя святкуватиме першу річницю шлюбу. Маша та Еден одружилися минулого літа у США без присутності батьків нареченої. Блогерка неодноразово наголошувала, що їхній шлюб не був пов'язаний з оформленням американського громадянства.

Наприкінці минулого року Еден вперше приїхав до України та познайомився з родиною дружини. Після зустрічі Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський тепло відгукувалася про зятя, зазначивши, що він справив на неї дуже приємне враження.

Реклама

Новини партнерів