Донька Полякової після весілля відповіла на закиди про вагітність і показала животик

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

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Донька української співачки Олі Полякової вкотре відповіла на чутки про вагітність.

Маша Полякова після свого нещодавно весілля з іноземцем за кордоном відповіла, чи дійсно вона очікує на дитину. Блогерка, яка для заміжжя обрала пишну сукню з елементами рюшів, пояснила, що це всього лише ілюзія й насправді вона не вагітна. Донька зірки зауважила, що це може підтвердити відповідний тест. Також вона стала до камери боком і показала, що жодного округлого животику вона не має.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

"Для всіх, хто запитував – я не вагітна. Просто пишна сукня. Є маленький животик, але він, як у всіх жінок. Я не вагітна! Повірте мені, я можу й тест показати. Нічого немає, просто пишна сукня. Гарна, до речі, сукня", — пояснила Маша.

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Нагадаємо, на початку липня Маші Поляковій освідчився хлопець на ім'я Еден Пассареллі. А вже за декілька тижнів молодята зіграли весілля у камерній атмосфері та обмінялися обітницями. Після весільних фото у короткій, але пишній сукні користувачі у Мережі почали масово писати дівчині про нібито "вагітний животик". Але Маша неодноразово вже спростовувала ці чутки.

До речі, Оля Полякова вже відреагувала на весілля доньки Маші та висловила свої перші емоції.