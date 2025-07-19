Донька Полякової показалася у лікарняній палаті з чоловіком після весілля і здивувала причиною

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

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Новоспечений чоловік Маші Полякової — американець Еден Пассареллі — опинився в лікарні буквально наступного дня після гучного святкування їхнього розпису в США.

20-річна донька Олі Полякової у своєму Instagram вже натякнула, що стало причиною. І схоже, причина госпіталізації криється в гучному святкуванні заміжжя. Так, у сторіз Маша поділилася кадрами з палати медзакладу, де пожартувала: "Хто вчора намагався перепити українку?". Камера миттєво перевелася на Едена, який лежав на лікарняному ліжку й усміхаючись зазначив: "Це була погана ідея. Я б цього більше не зробив". Ймовірно, іноземець не розрахував свої сили під час святкування й потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням.

Еден Пассареллі / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, 20-річна Маша Полякова, яка мешкає та навчається у США, нещодавно приголомшила прихильників неочікуваними новинами. Спершу вона оголосила про заручини з обранцем, а вже за декілька тижнів — шлюб. Молодята камерно розписалися у США. Тим часом донька співачки розповіла про реакцію свекра та свекрухи на неї.

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