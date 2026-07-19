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Донька Полякової порівняна фото чоловіка на початку шлюбу і зараз та здивувала його змінами
Подружжя відсвяткувало першу річницю шлюбу.
Донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша — порівняла фото чоловіка, яке було зроблене на початку їхнього шлюбу, зі свіжим, та здивувала його змінами.
Днями подружжя відсвяткувало першу річницю від дня весілля. А це ж Маша вирішила показати, як шлюб змінив її коханого Едена Пассареллі. Вона порівняла його архівне фото зі свіжим. Обранець Полякової-молодшої помітно схуднув. Окрім того, він позбувся свого довгого волосся. Маша коротко зазначила, що її чоловік удосконалився.
Сам Еден Пассареллі теж опублікував ці ж світлини. Він зазначив, що одне з фото було зроблене в перший день їхнього шлюбу, а інше — свіже. Чоловік Маші жартома додав, що «ефект дружини» дійсно працює.
Зазначимо, Маша Полякова вийшла заміж 17 липня 2025 року. Чоловіком блогерки став іноземець Еден Пассареллі. Парочка познайомилась в США, куди Маша торік вирушила на навчання в Берклі.
Нещодавно закохані святкували першу річницю шлюбу. З нагоди свята Маша Полякова привезла обранця до України та показала, як вони проводять час разом.