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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1795
Час на прочитання
1 хв

Донька Полякової порівняна фото чоловіка на початку шлюбу і зараз та здивувала його змінами

Подружжя відсвяткувало першу річницю шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/edenpassarelli

Донька української співачки Олі Полякової — блогерка Маша — порівняла фото чоловіка, яке було зроблене на початку їхнього шлюбу, зі свіжим, та здивувала його змінами.

Днями подружжя відсвяткувало першу річницю від дня весілля. А це ж Маша вирішила показати, як шлюб змінив її коханого Едена Пассареллі. Вона порівняла його архівне фото зі свіжим. Обранець Полякової-молодшої помітно схуднув. Окрім того, він позбувся свого довгого волосся. Маша коротко зазначила, що її чоловік удосконалився.

Сам Еден Пассареллі теж опублікував ці ж світлини. Він зазначив, що одне з фото було зроблене в перший день їхнього шлюбу, а інше — свіже. Чоловік Маші жартома додав, що «ефект дружини» дійсно працює.

Чоловік Маші Полякової зараз та на початку їхнього шлюбу / © instagram.com/edenpassarelli

Чоловік Маші Полякової зараз та на початку їхнього шлюбу / © instagram.com/edenpassarelli

Зазначимо, Маша Полякова вийшла заміж 17 липня 2025 року. Чоловіком блогерки став іноземець Еден Пассареллі. Парочка познайомилась в США, куди Маша торік вирушила на навчання в Берклі.

Нещодавно закохані святкували першу річницю шлюбу. З нагоди свята Маша Полякова привезла обранця до України та показала, як вони проводять час разом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1795
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