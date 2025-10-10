Донька Полякової приголомшила вартістю оренди житла в США й чому з чоловіком живе у різних кімнатах

Маша Полякова та її чоловік-іноземець / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — розсекретила вартість квартири, яку знімає з чоловіком, і їхнім побутом.

Дівчина поділилася, що під час навчання нещодавно переїхала з гуртожитку Берклі до трикімнатного орендованого житла з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі й нещодавно навіть показувала оселю. І тепер вони облаштовуються в Алстоні — місті, яке Маша порівняла з найбільшим спальним районом Києва на лівому березі Дніпра. Ба більше, у квартирі подружжя живе з другом і відповідно кошти за оренду вони ділять разом з ним. До речі, загальна сума складає майже 150 тис. грн на місяць.

"Я жила у гуртожитку. Зараз у мене відбувся заїзд до нової квартири — без меблів й нічого. За нашими мірками це квартира на Троєщині. Але він доволі безпечний. На трьох знімаємо за 3600 доларів. Ми житимемо з нашим спільним другом. Він також у Берклі навчається", — пояснила Маша в інтерв'ю Даші Вершиленко.

Маша Полякова та її чоловік-іноземець / © instagram.com/marypoppers1

Таким чином доньці Полякової, її чоловіку та їхньому товаришу дісталося по одній кімнаті. Студентка пояснила, що ухвалила таке рішення роз’їхатися по різних кімнатах з коханим через дві причини — потребу в особистому просторі та різний графік навчання у музичному коледжі.

"Для мене є дуже важливим особистий простір, тому ми знімаємо три кімнати. Я взагалі не можу ні з ким спати. У мене дуже погано зі сном, тому мені треба, щоб я сама у своєму ліжечку. Я принцеса на горошині в справах сну. До того ж ми багато навчаємося, різні курси. Йому треба пограти на басу, а мені треба зробити концерт на фортепіано. Це складно жити в одному просторі", — додала донька співачки.

