ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
851
Час на прочитання
2 хв

Донька Полякової приголомшила вартістю оренди житла в США й чому з чоловіком живе у різних кімнатах

Маша відмовилася ділити одну кімнату з коханим через дві причини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Маша Полякова та її чоловік-іноземець

Маша Полякова та її чоловік-іноземець / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — розсекретила вартість квартири, яку знімає з чоловіком, і їхнім побутом.

Дівчина поділилася, що під час навчання нещодавно переїхала з гуртожитку Берклі до трикімнатного орендованого житла з чоловіком-іноземцем Еденом Пассареллі й нещодавно навіть показувала оселю. І тепер вони облаштовуються в Алстоні — місті, яке Маша порівняла з найбільшим спальним районом Києва на лівому березі Дніпра. Ба більше, у квартирі подружжя живе з другом і відповідно кошти за оренду вони ділять разом з ним. До речі, загальна сума складає  майже 150 тис. грн на місяць.

"Я жила у гуртожитку. Зараз у мене відбувся заїзд до нової квартири — без меблів й нічого. За нашими мірками це квартира на Троєщині. Але він доволі безпечний. На трьох знімаємо за 3600 доларів. Ми житимемо з нашим спільним другом. Він також у Берклі навчається", — пояснила Маша в інтерв'ю Даші Вершиленко.

Маша Полякова та її чоловік-іноземець / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова та її чоловік-іноземець / © instagram.com/marypoppers1

Таким чином доньці Полякової, її чоловіку та їхньому товаришу дісталося по одній кімнаті. Студентка пояснила, що ухвалила таке рішення роз’їхатися по різних кімнатах з коханим через дві причини — потребу в особистому просторі та різний графік навчання у музичному коледжі.

"Для мене є дуже важливим особистий простір, тому ми знімаємо три кімнати. Я взагалі не можу ні з ким спати. У мене дуже погано зі сном, тому мені треба, щоб я сама у своєму ліжечку. Я принцеса на горошині в справах сну. До того ж ми багато навчаємося, різні курси. Йому треба пограти на басу, а мені треба зробити концерт на фортепіано. Це складно жити в одному просторі", — додала донька співачки.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова також розповіла про свої майбутні плани та чому відмовилася від життя та кар'єри в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
851
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie