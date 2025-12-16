ТСН у соціальних мережах

Донька Полякової привезла свого чоловіка-іноземця до Києва й показала його перші враження від столиці

Молоде подружжя вийшло на прогулянку містом у фемілі-луках.

Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової показала перше враження свого чоловіка-іноземця Едена Пассареллі від України.

20-річна Маша Полякова днями раніше вже повідомляла, що разом з чоловіком із США прямує на Батьківщину. І тоді говорила, що вдома планує познайомити Едена з батьками, оскільки після весілля з ним бачилася лише її зіркова мама. Цього разу Маша вийшла у сториз в Instagram, щоб остаточно повідомити про приїзд.

Донька співачки показалася з коханим на вокзалі та поділилася першими враженнями від рідного міста. За словами Маші, шлях додому був нелегким, але з їхніх облич стає зрозуміло, що все цілком виправдало себе.

«Едене, ласкаво просимо до України! Ми в Україні! Це було складно, але ми доїхали», — поділилася щаслива Маша.

Чоловік Маші Полякової в Україні / © instagram.com/marypoppers1

Чоловік Маші Полякової в Україні / © instagram.com/marypoppers1

Водночас блогерка привела чоловіка до супермаркету та показала широкий асортимент товарів в Україні. Вона поцікавилася враженнями Едена, а він у відповідь висловив свій щирий захват від побаченого. Крім того, для такого спільного виходу пара обрала фемілі-луки, які складалися з капелюшків відомого українського дизайнера.

«Магазини значно кращі, ніж ті, що ми маємо в США. Я приголомшений», — зазначив чоловік Полякової.

Маша Полякова з чоловіком в Україні / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова з чоловіком в Україні / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, нещодавно чоловік співачки MamaRika приголомшив її подарунком вартістю понад 30 тисяч доларів і показав її реакцію.

