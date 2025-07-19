Донька Полякової розкрила правду про шлюб з іноземцем і чим він займається: "Так треба було"

Маша Полякова вийшла заміж / © instagram.com/marypoppers1

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Донька української співачки Олі Полякової вперше розповіла подробиці свого заміжжя.

Так, Маша Полякова нещодавно офіційно узаконила стосунки з громадянином США Еденом Пассареллі, з яким закрутила роман під час навчання в США. Закохані зустрічалися пів року до одруження. Блогерка натякнула, що на це є певні причини, які вона не хоче розсекречувати. Проте одразу пояснила, що це не через громадянство.

Водночас донька співачки додала, що поки весілля вони не грали, а лише розписалися. На урочистій події не було родичів Маші, адже, за її словами, з її родини візу змогла отримати лише мама. Тим не менш, новоспечене подружжя не засмучується, адже планує зібрати рідних на справжньому весіллі, яке запланували на літо наступного року.

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Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

"Еден також навчається в Берклі. У нас майже всі класи були разом і так ми з ним познайомилися від моменту, як я приїхала сюди 17 січня. Ми розписалися. Це не було по-приколу, але так треба було. Не скажу, чому. Офіційне весілля плануємо святкувати у Франції чи десь у Європі 3 червня наступного року. Я вже обрала сукню. Тому це був більше як розпис, а нормальне весілля буде у червні. Це було спонтанно. Але я так розумію, що так нам удвох буде легше. Ні, з громадянством це жодним чином не пов'язано", — розповіла 20-річна Полякова в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Цікаво, що Маша все ж здогадувалася про освідчення, адже знала позицію хлопця, який хотів одружитися у юному віці. Ба більше, дівчина випадково натрапила у посилці на каблучку, тож завчасно здогадалася про освідчення.

"Я знала, що він планував мені освідчитися. Він мені завжди говорив, що хотів одружитися до 21 року, бо у нього там свої бізнеси й вчиться на менеджменті артистів, вся родина його цим займається. І він казав: "Я розумію, мене просто будуть використовувати все моє життя, тому хотів би одружитися раніше, щоб цього не було", — пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова висловилася про шлюб доньки та дала настанови для подружжя.

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