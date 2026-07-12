Донька Полякової розкрила вартість свого образу та поскаржилася на Cartier і подаровану сумку Hermes

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

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Донька співачки Олі Полякової Маша Полякова під час відпочинку в Одесі розповіла про вартість свого літнього образу, зізналася, чому не носить люксову сумку Hermes, та пожартувала, що їй поки не дарують Cartier.

21-річна блогерка випадково зустрілася з Ніколасом Кармою на одному з одеських курортів і погодилася показати свій аутфіт. Виявилося, що найдорожчими у ньому були зовсім не речі від люксових брендів. Маша обрала легку сукню-комбінацію, яку придбала як туніку, та зручні туфлі з масмаркету. За словами дівчини, вона не женеться за захмарними цінниками й часто віддає перевагу практичним речам.

«Туфлі насправді це най-найзручніші туфлі з Mango. Вони коштують десь 1200 гривень. Це сукня. Взагалі вона продається як туніка. Вона десь дві-три тисячі коштувала», — поділилася Маша в коментарі Ніколасу Кармі.

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Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Під час розмови блогер також звернув увагу на каблучку на руці Полякової-молодшої. Історія прикраси виявилася доволі несподіваною. Маша розповіла, що свою першу обручку втратила просто в морі через невдалий розмір, а нинішня прикраса стала заміною загубленій.

«Це каблучка моя. Я вже заміжня жінка. До речі, це друга. Першу я загубила. Вдало загубила. Ой, ну, до речі, він винний. Я йому сказала, який в мене розмір, він трішки не вгадав, і вона впала в море. Я ж йому сказала розмір? Сказала. Це APM Monaco, вона десь коштує триста євро. Мені поки не дарують Cartier. Ні чоловік, ні мама», — пожартувала донька співачки.

Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Також Маша пояснила, чому поки не може самостійно заробляти на дорогі прикраси. За її словами, вона перебуває у США за студентською візою, тому не має права офіційно працювати. Водночас блогерка похвалилася подарунком від зіркової мами — сумкою Chanel, яку отримала на 21-річчя.

Однак із ще одним люксовим аксесуаром виникла несподівана проблема. За словами Маші, подаровану Hermes вона майже не використовує, адже Оля Полякова надто переймається її збереженням і постійно застерігає доньку від необережного поводження з річчю.

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«Сумку Chanel мені мама подарувала на моє 21-річчя. А носити Hermes вона мені не дає. Вона подарувала мені одну, але так: „туди з нею не виходь, туди її не клади“. Тому вона просто стоїть на полиці, бо я її не можу нікуди носити», — підсумувала Маша.

Маша Полякова / © instagram.com/nicolas_karma_official

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова приміряла зухвалий образ із корсетом. Чоловік-іноземець кумедно відреагував.

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