Донька Полякової у першу річницю шлюбу привезла чоловіка-іноземця до України й замилувала кадрами

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

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Старша донька співачки Олі Полякової, блогерка Маша Полякова, повідомила про свято у родині.

Сьогодні, 17 липня, минає рівно рік від дня створення її родини з громадянином США Еденом Пассареллі. З нагоди особливої дати Маша привезла коханого до України, де гостинно зустріла його у будинку зіркової мами.

У річницю шлюбу донька співачки ощасливила чоловіка смачними стравами. У фотоблогу Маша показала усміхненого Едена за столом і поцікавилася, чи йому подобається така їжа. На що він ствердно відповів із захватом: «Я люблю це».

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«Сьогодні у нас річниця — рівно один рік разом у шлюбі. Ось так ми його зустрічаємо в Україні. Дивіться, який він щасливий», — замилувала блогерка.

Сториз Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Чоловік Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Зазначимо, 21-річна Маша Полякова вийшла заміж за іноземця у США. Їхні стосунки зародилися за пів року до шлюбу під час навчання в Берклі. Сама весільна церемонія була доволі камерною без родини Маші. Та новоспечене подружжя не засмутилося й пообіцяло організувати гуляння з усіма найближчими у майбутньому. Молодята вже познайомили сім’ї дистанційно. Маша говорила, що сталося це за п’ять хвилин до розпису.

До слова, донька зірки також зізнавалася, що побралася через одну вагому причину. Проте її розголошувати не стала. Та випереджаючи запитання, вона запевнила, що укладала шлюб точно не через громадянство.

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