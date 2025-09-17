ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
705
Час на прочитання
1 хв

Старша донька Полякової попросила гроші у мами кумедним кавером на відомий хіт: "Заробляє як може"

Зіркова мама поділилася відео, в якому Маша виконує відому пісню.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова з донькою

Оля Полякова з донькою

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — виконала кумедний кавер і здивувала причиною звернення до мами.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео, в якому її 20-річна донька заспівала легендарний хіт гурту Queen "Bohemian Rhapsody". Попри оригінальне виконання, Маша додала й своїх слів, щоб змістити сенс на одне прохання. Своєю новою композицією дівчина просила в мами гроші й жартувала, що залишиться голодною, якщо Полякова цього не зробить.

Співачка в свою чергу лише розсміялася й заявила, що Маша ніколи не розгубиться. Зіркова мама зазначила, що дівчина знайде будь-який спосіб, щоб заробити.

"Маша заробляє як може…", — підписала сториз Полякова.

Зазначимо, що раніше Оля Полякова повідомляла, що припинила фінансово підтримувати старшу доньку, яка зараз живе в США. Артистка пояснила, що діти мають забезпечувати себе самостійно, а фінансові обов’язки після заміжжя переходять до чоловіка.

"Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має — тому до побачення", — розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про те, де під час війни навчаються діти українських зірок. Сини Тіни Кароль і Ірини Білик опинилися в Європі, а доньки Наталії Могилевської залишилися в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
705
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie