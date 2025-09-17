Старша донька Полякової попросила гроші у мами кумедним кавером на відомий хіт: "Заробляє як може"

Оля Полякова з донькою

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — виконала кумедний кавер і здивувала причиною звернення до мами.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео, в якому її 20-річна донька заспівала легендарний хіт гурту Queen "Bohemian Rhapsody". Попри оригінальне виконання, Маша додала й своїх слів, щоб змістити сенс на одне прохання. Своєю новою композицією дівчина просила в мами гроші й жартувала, що залишиться голодною, якщо Полякова цього не зробить.

Співачка в свою чергу лише розсміялася й заявила, що Маша ніколи не розгубиться. Зіркова мама зазначила, що дівчина знайде будь-який спосіб, щоб заробити.

"Маша заробляє як може…", — підписала сториз Полякова.

Зазначимо, що раніше Оля Полякова повідомляла, що припинила фінансово підтримувати старшу доньку, яка зараз живе в США. Артистка пояснила, що діти мають забезпечувати себе самостійно, а фінансові обов’язки після заміжжя переходять до чоловіка.

"Зараз, коли вона просить грошей, я їй кажу, що вона заміж вийшла, чоловіка має — тому до побачення", — розповіла співачка.

