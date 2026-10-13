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Донька Полякової з чоловіком-іноземцем замилувала однаковими леопардовими образами на прогулянці
Подружжя разом з домашнім улюбленцем прогулялося парком у США.
Старша донька співачки Олі Полякової — 21-річна Маша — влаштувала осінню фотопрогулянку з чоловіком Еденом Пасареллі та їхнім песиком.
Подружжя обрало парні костюми з леопардовим принтом і вирушило до мальовничого парку в США. Еден фотографував кохану на тлі осінніх дерев і водойми, а знімками дівчина поділилася в Instagram.
«Осінній вайб», — лаконічно підписала кадри Маша.
На фото донька Полякової грайливо позувала перед камерою, демонструючи стильний сімейний образ. Вона також опублікувала світлину чоловіка Едена, який підтримав ідею парного вбрання.
Нагадаємо, Маша Полякова та американець Еден Пасареллі одружилися влітку минулого року за кордоном. Водночас пишне весілля закохані планують провести пізніше. А поки ж проводять більшість часу за навчанням у США. Але час від часу Маша з чоловіком навідується до України й гостює в маєтку своєї зіркової родини.
Нагадаємо, нещодавно співачка Ассія Ахат розповіла про свої подорожі до США та як там проводить час із зірковою похресницею Поліною — донькою Нікітіна та Горбачової.