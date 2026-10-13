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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
635
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1 хв

Донька Полякової з чоловіком-іноземцем замилувала однаковими леопардовими образами на прогулянці

Подружжя разом з домашнім улюбленцем прогулялося парком у США.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/edenpassarelli

Старша донька співачки Олі Полякової — 21-річна Маша — влаштувала осінню фотопрогулянку з чоловіком Еденом Пасареллі та їхнім песиком.

Подружжя обрало парні костюми з леопардовим принтом і вирушило до мальовничого парку в США. Еден фотографував кохану на тлі осінніх дерев і водойми, а знімками дівчина поділилася в Instagram.

«Осінній вайб», — лаконічно підписала кадри Маша.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

На фото донька Полякової грайливо позувала перед камерою, демонструючи стильний сімейний образ. Вона також опублікувала світлину чоловіка Едена, який підтримав ідею парного вбрання.

Чоловік Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Чоловік Маші Полякової / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, Маша Полякова та американець Еден Пасареллі одружилися влітку минулого року за кордоном. Водночас пишне весілля закохані планують провести пізніше. А поки ж проводять більшість часу за навчанням у США. Але час від часу Маша з чоловіком навідується до України й гостює в маєтку своєї зіркової родини.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ассія Ахат розповіла про свої подорожі до США та як там проводить час із зірковою похресницею Поліною — донькою Нікітіна та Горбачової.

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