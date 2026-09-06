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Донька Полякової загорнула голе тіло простирадлом і влаштувала ефектний фотосет біля Київського моря
Маша Полякова знялась у ніжному фотосеті, результатом якого вже й встигла поділитися.
Старша донька української співачки Олі Полякової знялась у доволі пікантному фотосеті.
Так, блогерка Маша насолоджувалась канікулами в Києві. За цей час дівчина встигла знятися у багатьох професійних фотосетах, результатами яких зараз ділиться у своєму Instagram. Серед кадрів були й доволі пікантні.
Зокрема, 21-річна Маша Полякова попозувала на березі Київського моря. Особливо гарячим був образ блогерки. Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у білому простирадлі, яким загорнула голе тіло. Своє довге волосся Маша розпустила, а образ доповнила нюдовим макіяжем.
Донька Олі Полякової позувала в різних локаціях: як і у воді, так і на березі серед піску. Атмосфери додавали скелі та яскраве сонячне проміння.
Підписники Маші не стримували емоцій у коментарях. Блогерку просто засипали компліментами зі словами, що вона неабияк гарна, а фото неймовірно атмосферні: «Гарно та атмосферно», «рудоволоса красуня», «фото просто до мурах».
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про дітей зірок, які як дві краплі води схожі на батьків. Наприклад, донька співачки Олі Полякової, син музиканта Дмитра Шурова ростуть їхніми копіями.