Донька Полякової загорнула голе тіло простирадлом і влаштувала ефектний фотосет біля Київського моря

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

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Старша донька української співачки Олі Полякової знялась у доволі пікантному фотосеті.

Так, блогерка Маша насолоджувалась канікулами в Києві. За цей час дівчина встигла знятися у багатьох професійних фотосетах, результатами яких зараз ділиться у своєму Instagram. Серед кадрів були й доволі пікантні.

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Зокрема, 21-річна Маша Полякова попозувала на березі Київського моря. Особливо гарячим був образ блогерки. Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у білому простирадлі, яким загорнула голе тіло. Своє довге волосся Маша розпустила, а образ доповнила нюдовим макіяжем.

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Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Донька Олі Полякової позувала в різних локаціях: як і у воді, так і на березі серед піску. Атмосфери додавали скелі та яскраве сонячне проміння.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Підписники Маші не стримували емоцій у коментарях. Блогерку просто засипали компліментами зі словами, що вона неабияк гарна, а фото неймовірно атмосферні: «Гарно та атмосферно», «рудоволоса красуня», «фото просто до мурах».

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про дітей зірок, які як дві краплі води схожі на батьків. Наприклад, донька співачки Олі Полякової, син музиканта Дмитра Шурова ростуть їхніми копіями.

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