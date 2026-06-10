Донька Полякової заміжня, а Кошового навчається в Мілані: який вигляд мають діти українських зірок

Олена Кравець, Євген Кошовий, Оля Полякова та їхні діти

Реклама

Діти українських знаменитостей ростуть та дорослішають практично на очах у всієї країни.

У дорослому віці одні з них йдуть стопами зіркових батьків та теж перебувають під постійним прицілом камер, а інші відмовляються від публічності та ведуть доволі приватний спосіб життя.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про дітей українських зірок. Пропонуємо дізнатися, який вигляд вони зараз мають та чим займаються. Зазначимо, що в добірку ми брали саме дорослих дітей.

Реклама

Старша донька Олі Полякової Маша

Старшій доньці Олі Полякової зараз 21 рік. За цей час вона встигла пожити в таких країнах, як Україна, Велика Британія та США. Дівчина також навчалась в різних вишах. Зокрема, Маша здобуває саме музичну освіту. Зараз вона оселилась в США. Дівчина здобуває освіту в музичному коледжі Берклі. А торік старша донька Олі Полякової взагалі приголомшила кардинальними змінами в особистому житті. Дівчина вийшла заміж за американця Едена Пассареллі і будує з ним родину в США.

Оля Полякова з донькою Машею та зятем

Донька Маші Єфросиніної Нана

Донька ведучої Маші Єфросиніної уникає публічності і просить зіркову маму про неї нічого не розповідати та не показувати її в соцмережах. Проте деякі подробиці про Нану, якій зараз 22 роки, все ж таки відомі. Дівчина вже тривалий час проживає за кордоном, де й здобуває освіту. Раніше Нана екстерном пройшла програму Амстердамського університету, а зараз навчається на магістратурі в Мадриді.

Маша Єфросиніна з донькою Наною / © instagram.com/mashaefrosinina

Донька Євгена Кошового Варвара

Старшій доньці гумориста Євгена Кошового зараз 18 років. Торік вона офіційно закінчила одну зі шкіл Києва. У дівчини було багато планів щодо подальшої освіти. Вона планувала розвивати музичну кар’єру в Польщі, згодом вирішила залишитися в Україні. Проте після першого курсу навчання Варвара Кошова виїхала до Мілана, де здобуває освіту в сфері, що пов’язана з менеджментом та режисурою в шоубізнесі.

Євген Кошовий із донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Старша донька Тоні Матвієнко Уляна

Старшій доньці артистки 27 років. Уляна вже давно будує своє самостійне життя. Вона тривалий час перебувала в Україні. Уляна займалась режисурою та продюсуванням. Дівчина навіть встигла зняли кліп для мами. Проте повномасштабна війна внесла свої корективи, і старша донька співачки виїхала за кордон. Уляна працює над створенням фото та відеоконтенту для різних брендів і, як говорить виконавиця, вже робить перші маленькі успіхи.

Реклама

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / © instagram.com/tonya_matvienko

Старша донька Олени Кравець Маша

Старшій доньці акторки Олени Кравець зараз 23 роки. Маша разом зі своїм бойфрендом проживає в Києві. Тривалий час дівчина працювала в шоурумі, консультувала клієнтів та продавала речі. Проте торік восени вона звільнилась. Наразі донька Олени Кравець розвивається в інших напрямках. Окрім того, Маша також активно займається танцями.

Олена Кравець з донькою Машею / © YULA company

Старша донька Ольги Фреймут Злата

Донька ведучої Злата Мітчелл вже тривалий час живе в США. Дівчині зараз 20 років. Поки що вона лише навчається в Каліфорнійському університеті. До речі, донька Ольги Фреймут ще й здобуває одразу дві освіти, які до того ж кардинально різні: вона вивчає кінорежисуру та політичні науки.

Ольга Фреймут із донькою Златою / © instagram.com/freimutolia

Донька Олександра Педана Валерія

Доньці шоумена Олександра Педана зараз 21 рік. Валерія разом зі своїм бойфрендом проживає у Львові, де також здобуває освіту в Українському католицькому університеті. Валерія обрала собі спеціальність у сфері соціології. До речі, попри навчання, вона також вже працює SMM-спеціалісткою.

Олександр Педан із донькою Валерією

Старший син Катерини Осадчої Ілля

Старшому сину ведучої зараз 23 роки. Раніше Катерина Осадча розповідала, що Ілля навчається в США в University of Maryland. Син знаменитості здобуває освіту в сфері штучного інтелекту. До речі, ведуча також ділилась, що після закінчення навчання Ілля планує повернутися до України та працювати за спеціальністю.

Реклама

Катерина Осадча з сином Іллею / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, цьогоріч донька соліста гурту «ТІК» Віктора Бронюка закінчила школу. Співак вже похизувався випускницею та показав кадри з останнього дзвоника Єви.

Новини партнерів