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Донька Полякової заміжня, а Кошового навчається в Мілані: який вигляд мають діти українських зірок
Пропонуємо дізнатися, який зараз вигляд мають діти зірок українського шоубізнесу та чим вони займаються.
Діти українських знаменитостей ростуть та дорослішають практично на очах у всієї країни.
У дорослому віці одні з них йдуть стопами зіркових батьків та теж перебувають під постійним прицілом камер, а інші відмовляються від публічності та ведуть доволі приватний спосіб життя.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про дітей українських зірок. Пропонуємо дізнатися, який вигляд вони зараз мають та чим займаються. Зазначимо, що в добірку ми брали саме дорослих дітей.
Старша донька Олі Полякової Маша
Старшій доньці Олі Полякової зараз 21 рік. За цей час вона встигла пожити в таких країнах, як Україна, Велика Британія та США. Дівчина також навчалась в різних вишах. Зокрема, Маша здобуває саме музичну освіту. Зараз вона оселилась в США. Дівчина здобуває освіту в музичному коледжі Берклі. А торік старша донька Олі Полякової взагалі приголомшила кардинальними змінами в особистому житті. Дівчина вийшла заміж за американця Едена Пассареллі і будує з ним родину в США.
Донька Маші Єфросиніної Нана
Донька ведучої Маші Єфросиніної уникає публічності і просить зіркову маму про неї нічого не розповідати та не показувати її в соцмережах. Проте деякі подробиці про Нану, якій зараз 22 роки, все ж таки відомі. Дівчина вже тривалий час проживає за кордоном, де й здобуває освіту. Раніше Нана екстерном пройшла програму Амстердамського університету, а зараз навчається на магістратурі в Мадриді.
Донька Євгена Кошового Варвара
Старшій доньці гумориста Євгена Кошового зараз 18 років. Торік вона офіційно закінчила одну зі шкіл Києва. У дівчини було багато планів щодо подальшої освіти. Вона планувала розвивати музичну кар’єру в Польщі, згодом вирішила залишитися в Україні. Проте після першого курсу навчання Варвара Кошова виїхала до Мілана, де здобуває освіту в сфері, що пов’язана з менеджментом та режисурою в шоубізнесі.
Старша донька Тоні Матвієнко Уляна
Старшій доньці артистки 27 років. Уляна вже давно будує своє самостійне життя. Вона тривалий час перебувала в Україні. Уляна займалась режисурою та продюсуванням. Дівчина навіть встигла зняли кліп для мами. Проте повномасштабна війна внесла свої корективи, і старша донька співачки виїхала за кордон. Уляна працює над створенням фото та відеоконтенту для різних брендів і, як говорить виконавиця, вже робить перші маленькі успіхи.
Старша донька Олени Кравець Маша
Старшій доньці акторки Олени Кравець зараз 23 роки. Маша разом зі своїм бойфрендом проживає в Києві. Тривалий час дівчина працювала в шоурумі, консультувала клієнтів та продавала речі. Проте торік восени вона звільнилась. Наразі донька Олени Кравець розвивається в інших напрямках. Окрім того, Маша також активно займається танцями.
Старша донька Ольги Фреймут Злата
Донька ведучої Злата Мітчелл вже тривалий час живе в США. Дівчині зараз 20 років. Поки що вона лише навчається в Каліфорнійському університеті. До речі, донька Ольги Фреймут ще й здобуває одразу дві освіти, які до того ж кардинально різні: вона вивчає кінорежисуру та політичні науки.
Донька Олександра Педана Валерія
Доньці шоумена Олександра Педана зараз 21 рік. Валерія разом зі своїм бойфрендом проживає у Львові, де також здобуває освіту в Українському католицькому університеті. Валерія обрала собі спеціальність у сфері соціології. До речі, попри навчання, вона також вже працює SMM-спеціалісткою.
Старший син Катерини Осадчої Ілля
Старшому сину ведучої зараз 23 роки. Раніше Катерина Осадча розповідала, що Ілля навчається в США в University of Maryland. Син знаменитості здобуває освіту в сфері штучного інтелекту. До речі, ведуча також ділилась, що після закінчення навчання Ілля планує повернутися до України та працювати за спеціальністю.
Нагадаємо, цьогоріч донька соліста гурту «ТІК» Віктора Бронюка закінчила школу. Співак вже похизувався випускницею та показав кадри з останнього дзвоника Єви.