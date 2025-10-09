Донька Полякової зізналася, чому відмовилась від життя в Україні: "Все доводиться робити самотужки"

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — поділилася причинами, чому не планує повертатися до постійного життя в Україні.

Дівчина розповіла, що навчання за кордоном дало їй ті можливості, яких вона не мала на батьківщині. Зараз Маша здобуває освіту в престижному музичному коледжі Берклі у США. За словами дівчини, саме там вона отримує сучасні знання, доступ до технічної бази та студій, яких бракує українським навчальним закладам.

"Навчання набагато краще. Якщо навіть з Америкою у мене нічого не вийде, я все одно буду професіоналом на рівні, якого в нас нема в Україні. У нас просто немає доступу до студій — технічної бази фактично нема. Все доводиться робити самотужки", — пояснила Маша в інтерв’ю Даші Вершиленко.

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Донька співачки також зізналася, що хоч і цінує українську музичну школу, але її амбіції виходять за межі класичної освіти. Маша зазначила, що поки хоче завершити навчання та побудувати кар’єру у США, але в майбутньому не виключає можливості повернутися до Європи.

"Я не дуже "американська" людина. Поки хочу закінчити університет, розвивати кар’єру, а потім, можливо, переїхати до Європи. Хочу працювати по всьому світу", — поділилася вона.

Попри життя за океаном, дівчина зізналася, що дуже сумує за домом і улюбленими місцями в Україні. Вона додала, що колись звичні для місці стали чимось далеким та досить бажаним.

"Дуже сумую за квартирою, за дачею, за магазинами. Це мої улюблене місця…", — підкреслила дівчина.

Нагадаємо, нещодавно 20-річна Маша Полякова стала жертвою крадіжки в Нью-Йорку. У неї вкрали річ, яка була важливою для її роботи в США.