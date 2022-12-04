Донька Полякової насмішила кумедним відео з мамою, де співачка зображена без макіяжу у піжамі

Донька співачки Олі Полякової – Марія – потішила прихильників жартівливим контентом.

Зокрема, Маша долучилася до тренду у TikTok та зняла кумедне відео з мамою. У ролику донька Полякової показує, що співачка запитує у неї: "Навіщо тобі концерт Полякової? Вона є у нас вдома!".

Після цих слів Маша переводить камеру на зіркову маму та показує, який вигляд має виконавиця вдома.

На відео Оля зображена у піжамі в ліжку, без макіяжу та з розкуйовдженим волоссям.

У коментарях підписники з гумором відреагували на жартівливе відео. Деякі зазначили, що Полякова у домашньому вбранні має чудовий вигляд, а деякі ж нагадали, що Марія вкрай схожа на свою зіркову маму: "навіть краще, аніж на сцені, природна краса", "які ви схожі", "крашиха, ви не розумієте – це стиль "по-домашньому".

Зазначимо, Оля Полякова й сама не проти долучитися до трендів у соціальних мережах. Нещодавно виконавиця повторила легендарний танок головної героїні із серіалу "Венздей".

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