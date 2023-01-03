Донька Полякової нагадала, чи повернеться Винник до України та чи вийде Нікітюк цьогоріч заміж

Маша знову взялася гадати з мамою у прямому ефірі.

Старша донька співачки Олі Полякової, яка неочікувано стала тарологинею, знову погадала у прямому ефірі.

Спочатку в 58-ми хвилинному відео Маша розповідала, що чекає у 2023 році на кожен знак зодіаку. Після цього донька Полякової знову гадала на зірок шоубізнесу.

У прямому ефірі Оля просила шанувальників запитувати, що їх цікавить, а Маша, своєю чергою, робила розклад на картах.

Одним із запитань було, чи повернеться співак Олег Винник до України з Німеччини. Карти сказали Маші, що приїде музикант назад до країни.

"Він повернеться і знову буде сяяти на сцені", - прокоментувала Маша.

Полякова ж, своєю чергою, додала, що Винник вилікується і знову приїде.

"Ну звісно ж повернеться. Вилікується та приїде. Все буде добре, приїде до вас ваш Винник", - прокоментувала Оля.

Також прихильники поцікавилися особистим життям ведучої Лесі Нікітюк. Вони запитали, чи вийде вона цьогоріч заміж. Карти сказали Маші, що сім'я та серйозні стосунки у знаменитості однозначно будуть. Однак, чи вийде Леся цьогоріч заміж – невідомо.

"Так, скоріш за все! Будуть діти! Буде дуже класний чоловік, дуже сексуальний. Можливо, заміж не вийде, але сильні стосунки будуть. Карта сім'ї випала", - прокоментувала Маша.

Прихильники поставили запитання, яке стосується самої Олі Полякової. Вони запитали, чи поїде співачка на "Євробачення". Виконавиці й самій було цікаво, адже для неї це не закритий гештальт.

"Так. Скоріш за все у наступному році", - відповіла Маша.

Нагадаємо, донька Олі Полякової у Великій Британії опанувала таро та руни. Раніше Маша з мамою вже гадала на картах у прямому ефірі. Тоді вони нагадала чоловіка для Тіни Кароль.

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