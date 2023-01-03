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Донька Полякової нагадала, чи повернеться Винник до України та чи вийде Нікітюк цьогоріч заміж

Донька Полякової нагадала, чи повернеться Винник до України та чи вийде Нікітюк цьогоріч заміж

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
582
Час на прочитання
2 хв
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Донька Полякової нагадала, чи повернеться Винник до України та чи вийде Нікітюк цьогоріч заміж

Оля Полякова з донькою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша знову взялася гадати з мамою у прямому ефірі.

Старша донька співачки Олі Полякової, яка неочікувано стала тарологинею, знову погадала у прямому ефірі.

Спочатку в 58-ми хвилинному відео Маша розповідала, що чекає у 2023 році на кожен знак зодіаку. Після цього донька Полякової знову гадала на зірок шоубізнесу.

У прямому ефірі Оля просила шанувальників запитувати, що їх цікавить, а Маша, своєю чергою, робила розклад на картах.

Одним із запитань було, чи повернеться співак Олег Винник до України з Німеччини. Карти сказали Маші, що приїде музикант назад до країни.

"Він повернеться і знову буде сяяти на сцені", - прокоментувала Маша.

Полякова ж, своєю чергою, додала, що Винник вилікується і знову приїде.

"Ну звісно ж повернеться. Вилікується та приїде. Все буде добре, приїде до вас ваш Винник", - прокоментувала Оля.

Також прихильники поцікавилися особистим життям ведучої Лесі Нікітюк. Вони запитали, чи вийде вона цьогоріч заміж. Карти сказали Маші, що сім'я та серйозні стосунки у знаменитості однозначно будуть. Однак, чи вийде Леся цьогоріч заміж – невідомо.

"Так, скоріш за все! Будуть діти! Буде дуже класний чоловік, дуже сексуальний. Можливо, заміж не вийде, але сильні стосунки будуть. Карта сім'ї випала", - прокоментувала Маша.

Прихильники поставили запитання, яке стосується самої Олі Полякової. Вони запитали, чи поїде співачка на "Євробачення". Виконавиці й самій було цікаво, адже для неї це не закритий гештальт.

"Так. Скоріш за все у наступному році", - відповіла Маша.

Нагадаємо, донька Олі Полякової у Великій Британії опанувала таро та руни. Раніше Маша з мамою вже гадала на картах у прямому ефірі. Тоді вони нагадала чоловіка для Тіни Кароль.

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Дата публікації
Перегляди
582
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