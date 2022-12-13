Донька Полякової поскаржилася на аптекарку у Великій Британії: "Я розізлилася, почала кричати"

Донька співачки Олі Полякової – Марія – розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився в одній із аптек Великої Британії.

В Instagram-stories юна блогерка поділилася, що захворіла її однокурсниця. Вона попросила Машу купили їй ліки в аптеці, адже сама не могла навіть встати з ліжка через високу температуру.

Донька Полякової прийшла за необхідними препаратами та була просто шокована. Аптекарка не розуміла, що саме Маші потрібно і говорила, що такого у їхніх аптеках не продають.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Знаєте, ще є який мінус в Англії, якщо ви хочете сюди переїжджати? У них немає такої штуки, як лікувати захворювання. Працівники в аптеці не розуміють, що тобі там потрібно. Мені потрібен був чай, щоб знімати озноб. Я їм говорю, що мені потрібно. Мені говорять, що у нас такого немає. Потім я говорю, мені треба сироп від кашлю, вони такі теж – у нас такого немає. Потім я говорю, ну дайте мені хоча б вітамін С якийсь, а вони мені: "Ми такого не продаємо". Я трішки на них розізлилася. Знаєте, коли в аптеці немає якихось базових речей, трішечки бісить. Я почала кричати. Жінка, яка продає там, по ній видно, що вона взагалі нічого не розуміє", - обурилася Марія.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Юна блогерка поділилася, що вона потім помітила в аптеці необхідні їй ліки. Утім, аптекарка просто відмовилася їх продавати.

Марія зазначила, як приїде на канікули до Києва, то братиме із собою до Великої Британії не одяг, а аптечку з ліками.

"Я буду повертатися на канікули до Києва, і я просто накуплю собі в аптеці усього, що мені потрібно", - поділилася Маша.

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