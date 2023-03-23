Донька Полякової пригадала знайомство з батьками бойфренда та зізналась, чому не живе з ним

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – не приховує, що зустрічається з бойфрендом, ім'я якого Артур.

Стосунки парочки доволі серйозні. Бойфренд вже встиг познайомити Машу зі своїми батьками. Утім, на думку блогерки, у неї склалися не дуже теплі стосунки з татом Артура.

"Мені здається, його тато мене не дуже сильно любить. Він якось так холодно відповідає мені на добрий день і так далі. Не знаю, а може й любить, просто він цього не показує. Я не знаю. Мама у нього прикольна", - розповіла донька Полякової в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Тим часом Маша вже встигла познайомити Артура зі своїми батьками. Олі Поляковій сподобався вибір доньки, чоловік співачки теж не проти їхніх стосунків.

"Вона (Оля Полякова – прим. ред.) сказала: "Симпатичний, мені здається, дуже милий хлопчик". І тату подобається. Йому не треба мені так багато грошей скидати на продукти, тому що в мене тепер є Артур, який купує мені продукти…ну, не повністю, але він робить вклад", - зазначила Маша.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Закохані поки не поспішають жити разом. Маша зізналась, що їхні університети розташовані далеко однин від одного. Окрім того, блогерка не може з'їхати з гуртожитку, адже підписала договір, згідно з яким має прожити там рік. Якщо Маша надумає висилитися раніше, то все одно доведеться платити за кімнату.

"По-перше, в Артура університет дуже далеко розташований від мого університету, йому їхати до мене дві години, мені їхати до нього дві години. По-друге, тут такий контракт у гуртожитку, я не можу взяти і з нього висилитися", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова зізналась, скільки грошей у місяць витрачає на життя у Великій Британії. Також юна блогерка поділилася, на чому економить.

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