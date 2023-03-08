Донька Полякової пристрасно поцілувала бойфренда на тлі Ейфелевої вежі і нарвалася на хейт

Донька української співачки Олі Полякової Марія Полякова поділилася з шанувальниками свіжими знімками зі свого нещодавнього вікенду у Парижі.

Як відомо, у столиці Франції Марія разом з бойфрендом Артуром зустріла своє 18 річчя. Тож, дівчина вирішила розмістити декілька свіжих світлин зі свого свята. Зокрема, Маша показала, як гуляла з Артуром біля Ейфелевої вежі, ну а потім на тлі архітектурної пам'ятки злилася у ніжному поцілунку з обранцем.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Хочу жити, а не виживати", - підписала світлини Марія і нарвалася на критику своїх підписників.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Так, в Парижі вижити нелегко", "В Україні кожна звичайна українська родина хоче жити, а не виживати. Хоче жити в мирній, незалежній, вільній Україні під мирним небом!", "це хто там виживає? І тобі не соромно?".

Зазначимо, що наразі доньки Олі Полякової перебувають у Лондоні, де навчаються та живуть. Раніше старша донька артистки Марія ділилася, як разом з бойфрендом Артуром варила борщ у лондонському гуртожитку.

Читайте також: