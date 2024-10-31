Донька Полякової розповіла про роман із коханим і як будуватиме з ним стосунки після від'їзду до США

Старша донька співачки Олі Полякової, яка нещодавно розсекретила стосунки з бойфрендом, поділилася подробицями їхнього роману.

Зокрема, незабаром блогерка Маша поїде на навчання до США. В Америці 19-річна дівчина перебуватиме протягом чотирьох років. Тож, стосунки з коханим донька Полякової збирається будувати на відстані. До слова, обранцеві блогерки вже понад 18 років, тож під час дії воєнного стану перетнути кордон він не може.

"На відстані будемо. Йому вже за 18 років, він не може виїжджати", - поділилася Полякова-молодша на проєкті "Ранок у великому місті".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Також блогерка не береться загадувати, чи закінчаться ці стосунки гепі-ендом. За словами Маші, про жодні обов'язки, наприклад, дочекатися одне одного, вона з обранцем не домовлялася. Донька Полякової говорить, що вони дорослі люди, які хочуть спробувати побудувати стосунки на відстані, а далі вже як вдасться.

"Ми не можемо домовитися про жодні обов'язки, бо ми всі дорослі люди, ми розуміємо, як це має бути", - додала блогерка.

Нагадаємо, Маша Полякова вступила на навчання до престижного університету в Берклі. Нещодавно дівчина зізнавалась, коли нарешті вирушить здобувати нові знання.

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