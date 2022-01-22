Донька Полякової розсекретила коштовний подарунок мамі на 38-річчя: "За власні гроші купила"

Нещодавно попзірка святкувала день народження.

Відома українська співачка Оля Полякова стала тренеркою 12 сезону головного вокального шоу "Голос країни".

Для зірки це новий досвід, тому на презентації проєкту маму підтримувала 16-річна донька. Журналісти сайту ТСН.ua поспілкувалися з дівчиною та дізналися, що вона свого часу планувала стати учасницею "Голосу.Діти".

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / instagram.com/polyakovamusic

"Учасницею можна було стати лише в тому випадку, якщо тобі немає 15 років. Кастинг на шоу був третього березня, а день народження у мене другого. Не вдалося", - поділилася Маша.

До речі, 17 січня Оля Полякова святкувала день народження. Маша підготувала такий подарунок, який у мами залишився б назавжди. Дівчина за власні гроші купила для мами ювелірну прикрасу.

Оля Полякова зі старшою донькою / instagram.com/polyakovamusic

"Я подарувала їй хрестик зі смарагдами. Я його купила лише за гроші, які власноруч заробила. Хіба що тисячу гривень мені тато дав. Але все інше я заробила самостійно", - розповіла Маша.

Не пропустіть, вже цієї неділі, 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем’єра вокального шоу "Голос країни-12".

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