Донька Полякової та донька Кравець: діти зірок, які за популярністю наздоганяють батьків

Нерідко трапляється таке, що діти зірок обирають схожий життєвих шлях, як і у батьків. Зокрема, вони присвячують себе творчості та досягають певних успіхів.

Ба більше, діти знаменитостей впевнено крокують кар'єрними сходами. Вони стають успішними, як і їхні батьки, або ж навіть перевершують їх.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зіркових дітей, які завоювали у прихильників популярність та наступають на п'яти знаменитим батькам.

Донька Олі Полякової

Маша Полякова вирішила йти стопами своєї зіркової мами. Так, дівчина активно розвиває музичну кар'єру. Утім, набирати популярність Марія вирішила епатажними вчинками. Зокрема, у Києві дівчина заснувала рокгурт "ШВЫ" та вже давала концерти. Щоправда, репертуар Маші може сподобатися не кожному, адже дівчина може заспівати лайкою. Так, на першому концерті Полякова молодша виконала трек із лайливими словами: "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й".

До речі, вокалом Марія займається серйозно, адже налаштована стати відомою співачкою. Полякова молодша вступила навчатися до престижного музичного університету BMus в Лондоні, Велика Британія.

Оля Полякова з донькою Марією / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Та не лише музикою займається Маша. Дівчина активно розвиває свій блог, де публікує історії з життя, меми або ж кумедні відео. Нині у дівчини 164 тис. підписників у Instagram, а їхня кількість весь час збільшується. До речі, завдяки блогу Маша заробляє власні кошти.

Донька Олени Кравець

19-річна донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, як і мама, вирішила пов'язати своє життя з творчістю. Хоч і дівчина навчається на піарника, та захоплюється іншим.

Олена Кравець з донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

Маша понад 10 років займається танцями у стилі фрістайл. Танцювати дівчина навчалася в одній із найпопулярніших шкіл України. Після цього Маша брала участь у різних танцювальних конкурсах, зокрема й за кордоном. До речі, минулого року Марія виступала як танцівниця на новорічному корпоративі студії "Квартал 95".

Нині ж дівчина активно розвиває свій блог в Instagram. У неї наразі 14 тис. підписників, утім їх з кожним днем стає все більше й більше.

До речі, Маша все частіше й частіше публікує фото з різних фотосесій. Цілком можливо, що дівчина запланувала зайнятися моделінгом.

Донька Євгена Кошового

14-річна Варвара Кошова навчається у школі вокалу та навіть вже намагалася розвивати музичну кар'єру. Варвара двічі брала участь у проєкті "Голос.Діти". Так, вперше вона спробувала свої сили у третьому сезоні, коли їй було 8 років. Тоді маленька вокалістка дійшла до етапу "бої". 2019 року Варвара повернулася на "Голос. Діти-5" та дійшла до суперфіналу.

Нині дівчина спілкується з шанувальникам лише завдяки своєму блогу, де 20,6 тис. підписників. Щоправда, Варя рідко публікує світлини та майже не ділиться подробицями особистого життя.

Євген Кошовий з донькою Варварою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

До речі, Варвара навіть спробувала свої сили і в бізнесі. Так, дівчина продає в Мережі власні речі, які більше не вдягає.

Донька Юрія Ткача

Донька зірки студії "Квартал 95" Юрія Ткача – Єлизавета – ще у юному віці починає досягати чималих успіхів.

Так, дівчинка вже брала участь у зніманнях різних телешоу. Зокрема, вона допомагала зірковому тату відгадувати героїв проєкту "Маскарад", що на 1+1. Окрім того, Ліза була учасницею "Розсміши коміка", де неабияк здивувала зіркового тата.

Юрій Ткач з донькою

Також донька Ткача має чудовий голос та гарно співає. Так, нещодавно Ліза просто розчулила користувачів виконанням пісні "Біля Тополі" гурту Enej.

Свого блогу дівчинка нині немає, тож її успіхами та досягненнями на своїх сторінках діляться тато з мамою.

Донька Олександра Педана

Дівчині допомагає будувати кар'єру тато. Зокрема, вони разом взяли участь в авторському шоу Педана, де розповідали про українські вищі навчальні заклади.

Олександр Педан з донькою / Фото: instagram.com/pedanos

Та більше дівчина займається розвитком свого блогу, де дає рекламу різної продукції та, ймовірніше за все, заробляє завдяки цьому кошти.

Нині у Валерії 24,2 тис підписників в Instagram, а їхня кількість постійно збільшується.

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