Донька Полякової у сльозах повідомила, що її заблокували у TikTok через відео у спідниці

Донька Полякової у сльозах повідомила, що її заблокували у TikTok через відео у спідниці

Наразі Маша намагається відновити свою сторінку.

Старша донька співачки Олі Полякової Маша засмутила своїх фанів.

Шанувальники не зможуть дивитися відео Маші у TikTok. Акаунт дівчини заблокували. Про це Маша у сльозах розповіла у своєму Instagram.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"За що ви так? Це несправедливо. TikTok іди ти нах*й. Я щодня публікувала 3-4 відео. Створювала контент, багато працювала. А ви просто взяли і заблокували", - емоційно поскаржилася Маша.

Акаунт Маші Полякової у TikTok / instagram.com/mashapolyakova

Як зізнається дівчина, її акант заблокували через відео, на якому вона зображена у спідниці.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

"Там же нічого не було видно. Спідниця була трішки вище колін", - розповіла донька Полякової.

Наразі дівчина намагається якось відновити свій акаунт, адже не хоче аби її праця була даремною.

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