Донька Полякової в яскравому образі вперше виступила на великій сцені: як Маша запалила залу

19-річна виконавиця "розігрівала" Палац Спорту у Києві.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – виступила у київському Палаці Спорту.
Яскравим виступом Маша запам'яталася тим, хто одним з перших прийшов на довгоочікуваний концерт Олі Полякової у столиці 26 жовтня. 19-річна артистка вийшла на сцену з рок-гуртом "Шви" і просто розкачала публіку запальним репертуаром. До слова, виступ доньки оголосила сама Полякова у короткому відео, яке з'явилося на екрані на сцені. Зірка представила рок-виконавицю під псевдонімом Mary poppers.
На сцені хвилювання лідерки гурту "Шви" було майже непомітно. Маша одразу сміливо вийшла на сцену й гучно привіталася з першими глядачами шоу мами, яких з кожною хвилиною ставало більше. Для розігріву донька співачки разом з музикантами обрала найзапальніші пісні. Зокрема, прозвучав її драматичний хіт "Шрами", який доволі швидко набрав популярності в Мережі. Наприкінці Mary poppers з учасниками гурту вклонилася і подякувала глядачам за підтримку їхньої творчості.
Доповнювали атмосферу рок-жанру костюми й запальні танці виконавиці. Так, для дебютного виходу на велику сцену Маша обрала доволі яскраву сукню, білі панчохи з бантиками й чорні підбори. Тим часом чоловіча частина гурту захопила увагу не лише грою на музичних інструментах, але й виразним білим гримом з чорними смужками на обличчі.
Нагадаємо, лише наприкінці минулого року Маша Полякова відновила діяльність рок-гурту "Шви", який був на паузі протягом декількох років. Тоді ж вона і взяла собі псевдонім Mary poppers. Так, тоді у новому амплуа артистка з колективом навіть зіграла концерт в Одесі.
Читайте також:
- Олена Мозгова зізналась, як 9-річна донька від Аксельрода розчулила її до сліз
- Відома ведуча звернулася до російськомовних українців і зробила важливу заяву: "Ми були шоковані"
- Відома українська акторка розсекретила, як схудла на 40 кіло за сім місяців без дієт: "Це працює"