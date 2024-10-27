Донька Полякової в яскравому образі вперше виступила на великій сцені: як Маша запалила залу

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – виступила у київському Палаці Спорту.

Яскравим виступом Маша запам'яталася тим, хто одним з перших прийшов на довгоочікуваний концерт Олі Полякової у столиці 26 жовтня. 19-річна артистка вийшла на сцену з рок-гуртом "Шви" і просто розкачала публіку запальним репертуаром. До слова, виступ доньки оголосила сама Полякова у короткому відео, яке з'явилося на екрані на сцені. Зірка представила рок-виконавицю під псевдонімом Mary poppers.

На сцені хвилювання лідерки гурту "Шви" було майже непомітно. Маша одразу сміливо вийшла на сцену й гучно привіталася з першими глядачами шоу мами, яких з кожною хвилиною ставало більше. Для розігріву донька співачки разом з музикантами обрала найзапальніші пісні. Зокрема, прозвучав її драматичний хіт "Шрами", який доволі швидко набрав популярності в Мережі. Наприкінці Mary poppers з учасниками гурту вклонилася і подякувала глядачам за підтримку їхньої творчості.

Маша Полякова запалила сцену Палацу Спорту з рок-гуртом "Шви"

Доповнювали атмосферу рок-жанру костюми й запальні танці виконавиці. Так, для дебютного виходу на велику сцену Маша обрала доволі яскраву сукню, білі панчохи з бантиками й чорні підбори. Тим часом чоловіча частина гурту захопила увагу не лише грою на музичних інструментах, але й виразним білим гримом з чорними смужками на обличчі.

Нагадаємо, лише наприкінці минулого року Маша Полякова відновила діяльність рок-гурту "Шви", який був на паузі протягом декількох років. Тоді ж вона і взяла собі псевдонім Mary poppers. Так, тоді у новому амплуа артистка з колективом навіть зіграла концерт в Одесі.

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