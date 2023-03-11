Донька Полякової з бойфрендом вимазалися червоною помадою і пристрасно поцілувалися у відвертому відео

Старша донька співачки Олі Полякової, 18-річна Маша Полякова не приховує своє особисте життя від сторонніх очей.

Дівчина вже не раз ділилася з фанами, що зустрічається з хлопцем на ім'я Артур, разом з яким живе та навчається у Лондоні. Цього разу спільним контентом з коханою поділився й сам Артур.

На сторінці в Instagram хлопець запостив дивне відео, на якому зображений весь вимазаний червоною помадою. Своєю чергою, Маша фарбує губи блиском такого ж кольору, після чого молоді люди палко цілуються на камеру.

Зазначимо, що про свого нового бойфренда Артура Маша Полякова вперше розповіла наприкінці січня цього року. Хлопець також навчається у Лондоні, як і Маша, тож можна зробити висновок, що доля їх звела саме у Туманному Альбіоні. Закохані часто проводять разом час, нещодавно разом варили борщ у лондонському гуртожитку.

А 2 березня Маша Полякова разом з коханим Артуром відсвяткувала день народження у Парижі. Дівчині виповнилося 18 років.

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