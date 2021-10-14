Донька Полякової з новим кольором волосся влаштувала industrial-фотосет

Маша зачарувала стильним образом.

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія не припиняє дивувати прихильників своїми стильними образами.

Так, нещодавно Маша знялася у новій гарній фотосесії в стилі industrial. Дівчина разом із другом влаштувала стильні знімання посеред вечірнього міста. Обидві моделі були у чорних луках, які доповнили стильні аксесуари.

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

Цікаво, що і Маша і її друг були з однаковим, рудим кольором волосся. "Як вам такий вайб рудих", - поцікавилася думкою підписників Полякова-молодша.

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

instagram.com/mashapolyakova

Своєю чергою, фани Марії зазначили, що їй личить такий колір, хтось вкотре наголосив, що дівчина дуже схожа на свою зіркову маму, а хтось запідозрив Машу у романі з хлопцем. Про останнє Маша поки мовчить, тримаючи інтригу.

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