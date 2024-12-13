Донька Полякової замилувала романтичним фото зі старшим на 4 роки коханим і їхнім улюбленцем

Маша вже близько року у стосунках з обранцем.

Старша донька української співачки Олі Полякової, співачка Маша показалася в обіймах свого коханого Микити.

Пара майже рік перебуває у стосунках. Проте Маша лише нещодавно розповіла про свій новий роман. І після цього час від часу тішить фанів новим контентом з ним. Цього разу донька зірки попозувала в обіймах 23-річного обранця. Також на руках у юної співачки видніється їхній новий член родини – песик породи мальтипу, якого закохані назвали Мінором.

Маша Полякова з бойфрендом / Фото: instagram.com/mashapolyakova

19-річна донька Полякової не стала підписувати кадр, а лише додала смайлик у формі сердечка. Натомість більш красномовними виявилися юзери. У коментарях вони зазначили, що Маша з коханим мають неймовірно щасливий вигляд.

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Нагадаємо, раніше Маша Полякова розповідала більше деталей про свого бойфренда. Зокрема, ділилася, що вони вже з'їхалася та ділять спільний побут. А нещодавно донька співачки приголомшила, як Микита робив їй пропозицію та чому вона йому відмовила.

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