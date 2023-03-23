Донька Полякової зізналась, скільки витрачає коштів у місяць та від чого їй довелося відмовитися

Блогерка також розповіла, на що вона витрачає власні зароблені гроші, а на що їй дають батьки.

Донька української співачки Олі Полякової – Марія – розповіла про своє життя у Великій Британії, а саме про витрати.

Юна блогерка зізналась, що витрачає у місяць не менше, ніж тисячу фунтів, а це близько 45 тисяч гривень. Як пояснила Маша, по-інакшому у Великій Британії просто неможливо, адже там все дуже дорого коштує.

"У мене це виходить мінімум тисячу фунтів. Тут на меншу суму просто неможливо вижити. Я живу в гуртожитку, його теж треба оплачувати. Але в мене дуже гарно склалося, що я вступила на безкоштовну програму для українців, тому в мене все круто з цим", - поділилася Полякова в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Блогерка зізналась, що їй допомагають батьки. Утім, вони дають гроші лише на базові потреби. Якщо ж Маша хоче витратити на розваги, то на це заробляє сама завдяки фотоблогу.

"Десь заробляю. Якщо я хочу тусити, то на це мені батьки не дають. А от батьки мені дають на їжу, на транспорт і так далі", - розповіла блогерка.

Маша також зізналась, що від деяких речей, які для неї були звичними в Україні, у Великій Британії вона відмовилася.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"По-перше, я відмовилася від таксі. Я завжди їздила у Києві на таксі, тут я цього не роблю, тому що тут все дуже дорого. По-друге, це ресторани. Я дуже часто шопилась в Україні, могла зайти до якогось магазину, щось собі придбати, тут я цього теж не роблю. У мене все йде на їжу і на транспорт", - додала дівчина.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова неабияк налякала підписників. Блогерка поділилася, що потрапила у лікарню з чимось дуже серйозним, що навіть лікарі сказали, що вона народилася в сорочці.

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