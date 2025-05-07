Донька Пугачової Крістіна Орбакайте видала свою справжню позицію щодо війни в Україні

Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

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Донька російської співачки Алли Пугачової — Крістіна Орбакайте — видала свою справжню позицію щодо війни в Україні.

Виконавиця з початком повномасштабного російського вторгнення обрала мовчання та утримувалася від коментарів на цю тему. Однак після заборони їй на в'їзд до Литви, до речі, саме через цю її позицію, Орбакайте заговорила про "неприємні події". Російські пропагандисти поширили розмову зі співачкою, де та висловлюється про вихід пісні "Алла будет петь", прем'єра якої відбулася 2023 року.

Орбакайте говорить, що композиція спочатку належала мамі, але ще в мирні часи та віддала її доньці. За словами співачки, вона відчула, що треба випускати пісню, коли "сталися ці події, неприємні для Росії та її сім'ї". Очевидно, під цими словами Орбакайте мала на увазі вторгнення РФ на територію України. Як відомо, мама артистки Алла Пугачова та вітчим Максим Галкін виступили проти цього. Тож, за словами Орбакайте, піснею "Алла будет петь" вона підтримала рідну людину. До слова, 2023 року Пугачову почати активно цькувати в РФ за антивоєнну позицію.

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Алла Пугачова та Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

"Цю пісню спочатку принесли моїй мамі, коли ще був мирний час. Ця пісня була в мене, а я все ніяк не знала, як її (випустити – прим. ред.). І тут сталися ці події, які взагалі для всієї Землі неприємні, для нашої країни (Росії – прим. ред.), для нашої сім'ї. І тут я подумала, що дійсно, от зараз саме час для цієї пісні, аби підтримати маму", - говорить співачка.

Зазначимо, наприкінці квітня стало відомо, що Крістіні Орбакайте заборонили в'їзд до Литви. Сталося це через її мовчання щодо війни в України. Співачку перед забороною просили розкрити своє ставлення щодо вторгнення Росії на українські землі, однак вона цього не зробила.

Позиція Крістіни Орбакайте щодо війни в Україні – що відомо

Ще до початку повномасштабної війни співачка не цуралася поїздок до окупованого Криму, за що опинилася в базі сайту "Миротворець". Коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення на українські землі, Орбакайте опублікувала в Instagram фото з чорним квадратом із підписом: "Ні, війні!". Згодом вона видалила цей допис. Врешті, після 24 лютого 2022 року виконавиця залишилася в РФ, де давала концерти, і навіть встигла виступити в окупованій Ялті.

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Крістіна Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

Врешті, 2024 року Крістіна Орбакайте таки покинула РФ і заявила, що розірвала всі зв'язки з країною. Ймовірно, це пов'язано з тим, що вона зіштовхнулася зі скасуванням. Артистці забороняли давати концерти. Припускають, що це пов'язано саме з антивоєнною позицією її мами Алли Пугачової, яка засудила ворожі дії російської влади.